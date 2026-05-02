Galatasaray'da şampiyonluk kutlama planı belli oldu

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor deplasmanında galip gelmesi halinde diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı ekipte olası zafer sonrası kutlama planı da netleşti.

Lige en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 7 puan önünde giren Galatasaray, Samsunspor karşısında 3 puan alması durumunda doğrudan şampiyon olacak.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan beraberlikle ayrılması halinde Fenerbahçe’nin puan kaybını bekleyecek.

Mağlubiyet durumunda ise hem sarı-lacivertlilerin hem de Trabzonspor’un puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ilan edilecek.

ÜST ÜSTE 4. ZAFER

Galatasaray, mutlu sona ulaşması halinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste dördüncü kez şampiyonluk sevinci yaşayacak. Sarı-kırmızılılar toplamda ise 26. kez zirvede yer alacak.

KUTLAMA PLANI HAZIR

Samsun deplasmanında şampiyonluk ihtimali bulunan Galatasaray, organizasyon hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın ardından gece 02.00 için Samsun-İstanbul uçuşu planlandı.

Saat 03.00 sonrasında İstanbul’a ulaşacak kafileyi, şampiyonluk halinde havalimanında yoğun bir taraftar topluluğu karşılayacak ve kutlamalar başlayacak.

KONVOY DÜZENLENECEK

Taraftarların, takım kafilesine havalimanından Kemerburgaz tesislerine kadar meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde konvoyla eşlik edeceği öğrenildi.

