Yeniçağ Gazetesi
12 Ağustos 2026 Çarşamba
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen iddiası ortalığı ayağa kaldırdı

Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen iddiası ortalığı ayağa kaldırdı

Yeni sezonun ilk maçında Çorum FK'yı ağırlamaya hazırlanan son şampiyon Galatasaray'da Victor Osimhen konusunda taraftarları kızdıracak bir transfer iddiası gündeme geldi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen iddiası ortalığı ayağa kaldırdı - Resim: 1

Galatasaray üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle hazırlandığı Süper Lig'de sezonun ilk haftasında evinde oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürürken gündemdeki transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

1 14
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen iddiası ortalığı ayağa kaldırdı - Resim: 2

Hazırlık maçlarında beklentilerin altında bir performans ortaya koyan Galatasaray'da taraftarlar yönetimi transferde gecikmelerinden dolayı topa tutmuştu.

2 14
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen iddiası ortalığı ayağa kaldırdı - Resim: 3

Okan Buruk'un kadronun birçok bölgesine takviyeye ihtiyaç olduğunu dile getirmesine karşılık şu ana kadar yalnızca bir transfer gerçekleştirebilen sarı kırmızılı yönetimin şimdi de Victor Osimhen ile ilgili karar değişikliğine gittiği iddia edildi.

3 14
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen iddiası ortalığı ayağa kaldırdı - Resim: 4

Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Nijeryalı golcü için Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in harekete geçtiği öne sürüldü.

4 14
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen iddiası ortalığı ayağa kaldırdı - Resim: 5

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Al-Hilal, Victor Osimhen'in durumunu ve olası bir transferin şartlarını öğrenmek amacıyla Galatasaray ile temas kurdu.

5 14
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen iddiası ortalığı ayağa kaldırdı - Resim: 6

Suudi Arabistan temsilcisinin yıldız santrforu kadrosuna katma ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.

6 14
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen iddiası ortalığı ayağa kaldırdı - Resim: 7

Haberde Galatasaray yönetiminin Osimhen'in ayrılığına kesin olarak kapıyı kapatmadığı aktarılırken bonservis bedeline dair de detaylar paylaşıldı.

7 14
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen iddiası ortalığı ayağa kaldırdı - Resim: 8

Sarı-kırmızılıların 65 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bedeli karşılığında Nijeryalı yıldızın transferine sıcak bakabileceği iddia edildi.

8 14
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen iddiası ortalığı ayağa kaldırdı - Resim: 9

Al-Hilal'in Osimhen transferini gerçekleştirebilmesi için öncelikle kadrosunda yer açması gerektiği ve bu nedenle de Karim Benzema'nın ayrılması durumunda Nijeryalı santrfor için resmi teklif yapabileceği vurgulandı.

9 14
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen iddiası ortalığı ayağa kaldırdı - Resim: 10

Daha önce birçok kez Osimhen ile ilgili transfer tekliflerine kapalı olduğunu belirten sarı kırmızılı yönetimle ilgili ortaya atılan bu yeni iddia taraftarları da kızdırdı.

10 14
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen iddiası ortalığı ayağa kaldırdı - Resim: 11

Galatasaray'a 75 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeli karşılığında transfer olan Victor Osimhen geçen sezon toplam 33 maçta 22 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.

Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlarda attığı gollerle takımının başarısında önemli pay sahibi olan Osimhen'in ayrılık ihtimali tam da yeni sezon başlarken yeniden gündemin en önemli konu başlıklarından biri oldu.

11 14
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen iddiası ortalığı ayağa kaldırdı - Resim: 12

Galatasaray'da mutlu olduğunu her fırsatta dile getirse Osimhen ile ilgili son dönemde yaşanan bazı gelişmeler da ayrılık ihtimalini düşündürüyor.

12 14
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen iddiası ortalığı ayağa kaldırdı - Resim: 13

A Spor muhabiri Emre Kaplan’ın aktardığı bilgilere göre; Victor Osimhen, kulübün üstlendiği vergi yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle yönetimle sorun yaşadı.

13 14
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen iddiası ortalığı ayağa kaldırdı - Resim: 14

Yıldız futbolcunun bu duruma çok sinirlendiği ve yönetime sert tepki gösterdiği iddia edildi.

Osimhen ile ilgili üst üste gündeme gelen bu iddialar taraftar cephesinde de endişelere yol açtı.

14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro