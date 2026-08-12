Galatasaray üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle hazırlandığı Süper Lig'de sezonun ilk haftasında evinde oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürürken gündemdeki transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen iddiası ortalığı ayağa kaldırdı
Yeni sezonun ilk maçında Çorum FK'yı ağırlamaya hazırlanan son şampiyon Galatasaray'da Victor Osimhen konusunda taraftarları kızdıracak bir transfer iddiası gündeme geldi.Furkan Çelik
Hazırlık maçlarında beklentilerin altında bir performans ortaya koyan Galatasaray'da taraftarlar yönetimi transferde gecikmelerinden dolayı topa tutmuştu.
Okan Buruk'un kadronun birçok bölgesine takviyeye ihtiyaç olduğunu dile getirmesine karşılık şu ana kadar yalnızca bir transfer gerçekleştirebilen sarı kırmızılı yönetimin şimdi de Victor Osimhen ile ilgili karar değişikliğine gittiği iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Nijeryalı golcü için Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in harekete geçtiği öne sürüldü.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre Al-Hilal, Victor Osimhen'in durumunu ve olası bir transferin şartlarını öğrenmek amacıyla Galatasaray ile temas kurdu.
Suudi Arabistan temsilcisinin yıldız santrforu kadrosuna katma ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.
Haberde Galatasaray yönetiminin Osimhen'in ayrılığına kesin olarak kapıyı kapatmadığı aktarılırken bonservis bedeline dair de detaylar paylaşıldı.
Sarı-kırmızılıların 65 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bedeli karşılığında Nijeryalı yıldızın transferine sıcak bakabileceği iddia edildi.
Al-Hilal'in Osimhen transferini gerçekleştirebilmesi için öncelikle kadrosunda yer açması gerektiği ve bu nedenle de Karim Benzema'nın ayrılması durumunda Nijeryalı santrfor için resmi teklif yapabileceği vurgulandı.
Daha önce birçok kez Osimhen ile ilgili transfer tekliflerine kapalı olduğunu belirten sarı kırmızılı yönetimle ilgili ortaya atılan bu yeni iddia taraftarları da kızdırdı.
Galatasaray'a 75 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeli karşılığında transfer olan Victor Osimhen geçen sezon toplam 33 maçta 22 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.
Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlarda attığı gollerle takımının başarısında önemli pay sahibi olan Osimhen'in ayrılık ihtimali tam da yeni sezon başlarken yeniden gündemin en önemli konu başlıklarından biri oldu.
Galatasaray'da mutlu olduğunu her fırsatta dile getirse Osimhen ile ilgili son dönemde yaşanan bazı gelişmeler da ayrılık ihtimalini düşündürüyor.
A Spor muhabiri Emre Kaplan’ın aktardığı bilgilere göre; Victor Osimhen, kulübün üstlendiği vergi yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle yönetimle sorun yaşadı.
Yıldız futbolcunun bu duruma çok sinirlendiği ve yönetime sert tepki gösterdiği iddia edildi.
Osimhen ile ilgili üst üste gündeme gelen bu iddialar taraftar cephesinde de endişelere yol açtı.