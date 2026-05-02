Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk için sahaya çıkan Galatasaray, Samsunspor deplasmanında büyük bir şok yaşadı. Sarı-kırmızılıların 4-1 kaybettiği mücadelede gecenin hikayesini yazan isim Marius Mouandilmadji oldu.
Galatasaray'a karşı tarihi performans sergiledi: Maçın kaderini değiştirdi
Galatasaray’ın şampiyonluk için çıktığı maçta Samsunspor’un yıldızı Mouandilmadji, 2 gol, 1 asist ve kazandırdığı kırmızı kartla gecenin kaderini değiştirdi.Furkan Çelik
ŞAMPİYONLUK GECESİNDE PARTİYİ BOZDU
Galatasaray’ın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşmada Mouandilmadji, oyunun seyrini tek başına değiştiren performans ortaya koydu.
GERİ DÖNÜŞÜN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ
Karşılaşmanın başında Galatasaray Yunus Akgün ile öne geçse de, Samsunspor’un geri dönüşünde Mouandilmadji başrol oynadı.
22. dakikada attığı golle skora dengeyi getiren golcü oyuncu, takımını oyunun içinde tuttu.
GOL, ASİST VE KIRMIZI KART
İkinci yarıda da Mouandilmadji fırtınası devam etti. 57. dakikada gelişen atakta pozisyonu hazırlayarak doğru zamanda pası aktaran Mouandilmadji, Cherif Ndiaye’nin golünde asist yaptı.
Maçın kırılma anı ise 63. dakikada yaşandı. Victor Osimhen’in kısa düşen geri pasını iyi takip eden Mouandilmadji, kaleci Günay Güvenç’i hataya zorladı. Ceza sahası dışında yapılan müdahale sonrası Günay kırmızı kart görürken Galatasaray sahada 10 kişi kaldı.
Bu pozisyonun hemen ardından oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren Samsunspor’da Mouandilmadji, 71. dakikada bir kez daha ağları bularak farkı ikiye çıkardı.
TARİHE GEÇTİ
Mouandilmadji, bu performansıyla Süper Lig tarihinde aynı sezonda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe’ye bir maçta iki gol atan ilk oyuncu oldu. Büyük maçlardaki etkisini bir kez daha kanıtlayan golcü futbolcu, kariyerinin en özel gecelerinden birini yaşadı.
21 YIL SONRA GELEN ZAFER
Samsunspor, bu galibiyetle Galatasaray’ı 21 yıl sonra mağlup ederken, aynı zamanda sarı-kırmızılılara karşı tarihindeki en farklı sonuçlardan birine imza attı.
Galatasaray için şampiyonluk gecesi kabusa dönüşürken, Samsunspor’da Mouandilmadji tek başına maçın kaderini yazdı. Attığı goller, yaptığı asist ve kazandırdığı kritik kırmızı kartla yıldızlaşan golcü, gecenin unutulmaz ismi oldu.