Yeniçağ Gazetesi
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Galatasaray transferde gözünü kararttı: Camavinga görüşmeleri başladı

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın transfer listesindeki dünyaca ünlü yıldız Eduardo Camavinga, sarı-kırmızılı yönetimden yıllık 15 milyon euronun üzerinde net maaş talep etti.

Abdullah Kerzi Derleyen: Abdullah Kerzi
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Galatasaray transferde gözünü kararttı: Camavinga görüşmeleri başladı - Resim: 1

Süper Lig'de üst üste elde ettiği şampiyonlukların ardından yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı hedefleyen Galatasaray, orta saha hattı için gözünü kararttı.

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Galatasaray transferde gözünü kararttı: Camavinga görüşmeleri başladı - Resim: 2

Yeni yabancı kuralı nedeniyle adımlarını acele etmeden atan sarı-kırmızılı yönetim, Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Eduardo Camavinga'yı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

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Galatasaray transferde gözünü kararttı: Camavinga görüşmeleri başladı - Resim: 3

Menajerler vasıtasıyla hem İspanyol kulübü hem de oyuncunun temsilcileriyle ilk temaslar kuruldu.

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Galatasaray transferde gözünü kararttı: Camavinga görüşmeleri başladı - Resim: 4

Real Madrid'in, 2026 Dünya Kupası Fransa kadrosuna davet edilmeyen 23 yaşındaki dinamik orta saha oyuncusunu elden çıkarmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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Galatasaray transferde gözünü kararttı: Camavinga görüşmeleri başladı - Resim: 5

İspanyol devinin kapıyı 50 milyon eurodan açmaya hazırlandığı ve bu rakamın üzerindeki resmi teklifleri müzakere edeceği belirtildi.

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Galatasaray transferde gözünü kararttı: Camavinga görüşmeleri başladı - Resim: 6

Daha fazla istikrarlı süre bulabilmek amacıyla Real Madrid'den ayrılmayı düşünen Fransız yıldıza, Premier Lig ekiplerinin yanı sıra Suudi Arabistan kulüpleri de ilgi gösteriyor. Galatasaray'ın radarına giren Camavinga, sarı-kırmızılı kulübün ilgisine şaşırtıcı bir mali taleple karşılık verdi.

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Galatasaray transferde gözünü kararttı: Camavinga görüşmeleri başladı - Resim: 7

23 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'de kazandığı güncel ücretin iki katından fazlasını, yani yıllık 15 milyon euronun üzerinde bir maaş beklentisi olduğunu iletti.

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Galatasaray transferde gözünü kararttı: Camavinga görüşmeleri başladı - Resim: 8

Orta sahada merkez ve ön libero (6-8 numara) pozisyonlarında görev alan Camavinga, ihtiyaç hâlinde sol bek olarak da performans sergileyebiliyor.

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Galatasaray transferde gözünü kararttı: Camavinga görüşmeleri başladı - Resim: 9

Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı oyuncu, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla çıktığı 43 resmi müsabakada takımına 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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