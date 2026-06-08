Süper Lig'de üst üste elde ettiği şampiyonlukların ardından yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı hedefleyen Galatasaray, orta saha hattı için gözünü kararttı.
Galatasaray transferde gözünü kararttı: Camavinga görüşmeleri başladı
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın transfer listesindeki dünyaca ünlü yıldız Eduardo Camavinga, sarı-kırmızılı yönetimden yıllık 15 milyon euronun üzerinde net maaş talep etti.Derleyen: Abdullah Kerzi
Yeni yabancı kuralı nedeniyle adımlarını acele etmeden atan sarı-kırmızılı yönetim, Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Eduardo Camavinga'yı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
Menajerler vasıtasıyla hem İspanyol kulübü hem de oyuncunun temsilcileriyle ilk temaslar kuruldu.
Real Madrid'in, 2026 Dünya Kupası Fransa kadrosuna davet edilmeyen 23 yaşındaki dinamik orta saha oyuncusunu elden çıkarmaya sıcak baktığı öğrenildi.
İspanyol devinin kapıyı 50 milyon eurodan açmaya hazırlandığı ve bu rakamın üzerindeki resmi teklifleri müzakere edeceği belirtildi.
Daha fazla istikrarlı süre bulabilmek amacıyla Real Madrid'den ayrılmayı düşünen Fransız yıldıza, Premier Lig ekiplerinin yanı sıra Suudi Arabistan kulüpleri de ilgi gösteriyor. Galatasaray'ın radarına giren Camavinga, sarı-kırmızılı kulübün ilgisine şaşırtıcı bir mali taleple karşılık verdi.
23 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'de kazandığı güncel ücretin iki katından fazlasını, yani yıllık 15 milyon euronun üzerinde bir maaş beklentisi olduğunu iletti.
Orta sahada merkez ve ön libero (6-8 numara) pozisyonlarında görev alan Camavinga, ihtiyaç hâlinde sol bek olarak da performans sergileyebiliyor.
Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı oyuncu, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla çıktığı 43 resmi müsabakada takımına 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.