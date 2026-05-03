03 Mayıs 2026 Pazar
Galatasaray, Trabzonspor ve Belçika devleri Yakup Kırtay'ın peşinde

Galatasaray ve Trabzonspor yanı sıra Belçika kulüplerinin de Erzurumspor FK’nın genç stoperi Yakup Kırtay ile ilgilendiği, Erzurumspor’un ise oyuncu için yüksek bonservis beklentisi içinde olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Derleyen: Alper Talha Şimşek
Trendyol Süper Lig’de sezonun sonuna yaklaşılırken transfer çalışmaları hız kazandı. Galatasaray ve Trabzonspor’un, Erzurumspor FK forması giyen genç stoper Yakup Kırtay için devreye girdiği öğrenildi.

İKİ DEV AYNI İSMİN PEŞİNDE

Yeni sezon kadro planlamasına başlayan Galatasaray ve Trabzonspor’un, savunma hattını güçlendirmek için aynı oyuncuyu gündemine aldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılılar ile bordo-mavililerin, Erzurumspor FK’nın genç savunmacısı Yakup Kırtay ile yakından ilgilendiği ifade edildi.

AVRUPA’DAN DA TAKİP VAR

Belçika basınından Voetbal Primeur’un haberine göre, iki Türk kulübü oyuncu için girişimlere hazırlanıyor.

Haberde, Yakup Kırtay’a yalnızca Türkiye’den değil, Avrupa’dan da ciddi ilgi olduğu vurgulandı. Union Saint-Gilloise’ın yaklaşık bir yıldır oyuncuyu takip ettiği, Club Brugge’un da transfer yarışına dahil olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Erzurumspor FK ile bu sezon Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk yaşayan 22 yaşındaki stoper, 35 maçta forma giydi. Kırtay, bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ

2003 doğumlu genç oyuncunun Erzurumspor FK ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Kırtay’ın güncel piyasa değerinin ise 1 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Erzurumspor FK yönetiminin, genç savunmacı Yakup Kırtay için yüksek bonservis beklentisi içinde olduğu ve gelecek teklifleri bu doğrultuda değerlendirmeye hazırlandığı öğrenildi. Kulübün, oyuncunun potansiyeli nedeniyle önemli bir transfer geliri hedeflediği belirtiliyor.

Kaynak: Diğer
