Galatasaray, 22 haftalık bölümde 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 55 puan topladı. En yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, son 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 8 galibiyet ve 2 beraberlik alan "Cimbom", 30 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Konyaspor deplasmanına çıkıyor
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadele, sarı-kırmızılılar için kritik öneme sahip.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Konyaspor ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgiyle 20 puan topladı ve ligde 14. sırada yer alıyor. Konya temsilcisi son 12 lig maçında galibiyet alamadı; iç sahadaki son 5 maçından sadece 1 puan çıkarabildi.
GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR
Sezonun 6. haftasında İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı. Bu kez Konyaspor’un ara transferde kadrosuna kattığı eski oyuncusu Berkan Kutlu, eski takımına karşı sahaya çıkacak.
KART CEZASI
Galatasaray’da savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bardakcı, yarınki maçta kart görürse bir sonraki hafta Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekip, son 5 resmi maçta 20 gol attı. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, ligde 13 gole ulaşarak gol krallığı yarışında zirveye yaklaşmaya çalışacak. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ise yeni bir gol serisi başlatmayı hedefliyor.
Galatasaray’ın hücum hattı, Icardi ve Osimhen dışında Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Leroy Sané, Noa Lang ve Gabriel Sara gibi isimlerle de skor katkısı sağlıyor.
TEKNİK DİREKTÖR REKABETİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor’u çalıştıran meslektaşı İlhan Palut karşısında bugüne kadar yenilgi yaşamadı. Buruk’un takımları, Palut’un öğrencilerine karşı oynadığı 8 maçta 22 gol atarken, rakip sadece 5 kez fileleri havalandırabildi.
ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLAR
Galatasaray, Konyaspor maçının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmanda Juventus ile karşılaşacak.