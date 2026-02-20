Galatasaray, Süper Lig'de yarın Konyaspor deplasmanına çıkıyor

Galatasaray, 22 haftalık bölümde 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 55 puan topladı. En yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, son 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 8 galibiyet ve 2 beraberlik alan "Cimbom", 30 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.