Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Galatasaray Duran'a özel şart sundu: Fenerbahçe dönemi buna mecbur bıraktı

Galatasaray Duran'a özel şart sundu: Fenerbahçe dönemi buna mecbur bıraktı

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Jhon Duran için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Fenerbahçe'de yaşanan süreci dikkate alarak Kolombiyalı golcünün sözleşmesine özel bir madde eklemek istediği öne sürüldü.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Galatasaray Duran'a özel şart sundu: Fenerbahçe dönemi buna mecbur bıraktı - Resim: 1

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, hücum hattı için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimlerden biri de Jhon Duran.

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Galatasaray Duran'a özel şart sundu: Fenerbahçe dönemi buna mecbur bıraktı - Resim: 2

TRANSFER OKAN BURUK'UN RAPORUNA BAĞLI

Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı belirtilirken, transfer konusunda son kararın teknik direktör Okan Buruk'un vereceği rapora bağlı olduğu ifade edildi.

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Galatasaray Duran'a özel şart sundu: Fenerbahçe dönemi buna mecbur bıraktı - Resim: 3

FENERBAHÇE DÖNEMİ NEDENİYLE EKSTRA ÖNLEM

Galatasaray yönetiminin, Duran'ın geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de yaşadığı süreç nedeniyle transfer konusunda ekstra önlem almak istediği iddia edildi.

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Galatasaray Duran'a özel şart sundu: Fenerbahçe dönemi buna mecbur bıraktı - Resim: 4

ÖZEL MADDE TALEBİ

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılar, transferin gerçekleşmesi halinde sözleşmeye tek taraflı fesih maddesi eklemek istiyor. Bu talebin oyuncu tarafına iletildiği öne sürüldü.

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Galatasaray Duran'a özel şart sundu: Fenerbahçe dönemi buna mecbur bıraktı - Resim: 5

YILLIK ÜCRETİ DE BELLİ OLDU

Haberde yer alan bilgilere göre; Galatasaray'ın transferin gerçekleşmesi halinde Jhon Duran'ın yıllık 4+1 milyon Euro maaş kazanacağı da belirtildi.

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Galatasaray Duran'a özel şart sundu: Fenerbahçe dönemi buna mecbur bıraktı - Resim: 6

FENERBAHÇE KARNESİ

Kolombiyalı golcü, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maçta görev yaptı.

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Galatasaray Duran'a özel şart sundu: Fenerbahçe dönemi buna mecbur bıraktı - Resim: 7

Duran, sarı-lacivertli ekipte çıktığı karşılaşmalarda 5 gol atarken 3 de asist yaparak toplam 8 gole doğrudan katkı verdi.

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Galatasaray Duran'a özel şart sundu: Fenerbahçe dönemi buna mecbur bıraktı - Resim: 8

TRANSFERDE SON KARAR BEKLENİYOR

Galatasaray yönetimi ve teknik heyetin yapacağı son değerlendirmelerin ardından Jhon Duran transferiyle ilgili nihai kararın verilmesi bekleniyor.

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