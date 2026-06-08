Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, hücum hattı için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimlerden biri de Jhon Duran.
Galatasaray Duran'a özel şart sundu: Fenerbahçe dönemi buna mecbur bıraktı
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Jhon Duran için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Fenerbahçe'de yaşanan süreci dikkate alarak Kolombiyalı golcünün sözleşmesine özel bir madde eklemek istediği öne sürüldü.Furkan Çelik
TRANSFER OKAN BURUK'UN RAPORUNA BAĞLI
Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı belirtilirken, transfer konusunda son kararın teknik direktör Okan Buruk'un vereceği rapora bağlı olduğu ifade edildi.
FENERBAHÇE DÖNEMİ NEDENİYLE EKSTRA ÖNLEM
Galatasaray yönetiminin, Duran'ın geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de yaşadığı süreç nedeniyle transfer konusunda ekstra önlem almak istediği iddia edildi.
ÖZEL MADDE TALEBİ
Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılar, transferin gerçekleşmesi halinde sözleşmeye tek taraflı fesih maddesi eklemek istiyor. Bu talebin oyuncu tarafına iletildiği öne sürüldü.
YILLIK ÜCRETİ DE BELLİ OLDU
Haberde yer alan bilgilere göre; Galatasaray'ın transferin gerçekleşmesi halinde Jhon Duran'ın yıllık 4+1 milyon Euro maaş kazanacağı da belirtildi.
FENERBAHÇE KARNESİ
Kolombiyalı golcü, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maçta görev yaptı.
Duran, sarı-lacivertli ekipte çıktığı karşılaşmalarda 5 gol atarken 3 de asist yaparak toplam 8 gole doğrudan katkı verdi.
TRANSFERDE SON KARAR BEKLENİYOR
Galatasaray yönetimi ve teknik heyetin yapacağı son değerlendirmelerin ardından Jhon Duran transferiyle ilgili nihai kararın verilmesi bekleniyor.