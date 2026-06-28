Yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Galatasaray'ın yolları Frank Anguissa transferinde kesişti.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında dev kapışma: 20 milyon Euro'dan kapıyı açtılar
Orta saha takviyesi için harekete geçen Beşiktaş ve Galatasaray, Napoli'nin yıldızı Frank Anguissa için karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların transferde daha somut adımlar attığı öne sürüldü.Furkan Çelik
Napoli'den ayrılması beklenen Kamerunlu yıldız için iki ezeli rakibin de devrede olduğu belirtildi.
Il Matino'nun haberine göre; Napoli, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 20 milyon euro bonservis talep ediyor.
BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE
Beşiktaş'ın Anguissa transferi için Galatasaray'a kıyasla daha somut girişimlerde bulunduğu ve yarışta öne geçtiği ifade edildi
Sarı-kırmızılıların ise transferin maliyeti ve oyuncunun son dönemde istikrarsız formu nedeniyle daha temkinli hareket ettiği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda sakatlık problemleri yaşayan Frank Anguissa, Napoli formasıyla 22 maçta 1.597 dakika süre aldı. Kamerunlu orta saha bu süreçte 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
2022 yılında Fulham'dan 16 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Anguissa'nın kulübüyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.