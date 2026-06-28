Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Galatasaray ile Beşiktaş arasında dev kapışma: 20 milyon Euro'dan kapıyı açtılar

Galatasaray ile Beşiktaş arasında dev kapışma: 20 milyon Euro'dan kapıyı açtılar

Orta saha takviyesi için harekete geçen Beşiktaş ve Galatasaray, Napoli'nin yıldızı Frank Anguissa için karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların transferde daha somut adımlar attığı öne sürüldü.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Galatasaray ile Beşiktaş arasında dev kapışma: 20 milyon Euro'dan kapıyı açtılar - Resim: 1

Yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Galatasaray'ın yolları Frank Anguissa transferinde kesişti.

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Galatasaray ile Beşiktaş arasında dev kapışma: 20 milyon Euro'dan kapıyı açtılar - Resim: 2

Napoli'den ayrılması beklenen Kamerunlu yıldız için iki ezeli rakibin de devrede olduğu belirtildi.

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Galatasaray ile Beşiktaş arasında dev kapışma: 20 milyon Euro'dan kapıyı açtılar - Resim: 3

Il Matino'nun haberine göre; Napoli, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 20 milyon euro bonservis talep ediyor.

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Galatasaray ile Beşiktaş arasında dev kapışma: 20 milyon Euro'dan kapıyı açtılar - Resim: 4

BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE

Beşiktaş'ın Anguissa transferi için Galatasaray'a kıyasla daha somut girişimlerde bulunduğu ve yarışta öne geçtiği ifade edildi

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Galatasaray ile Beşiktaş arasında dev kapışma: 20 milyon Euro'dan kapıyı açtılar - Resim: 5

Sarı-kırmızılıların ise transferin maliyeti ve oyuncunun son dönemde istikrarsız formu nedeniyle daha temkinli hareket ettiği aktarıldı.

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Galatasaray ile Beşiktaş arasında dev kapışma: 20 milyon Euro'dan kapıyı açtılar - Resim: 6

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda sakatlık problemleri yaşayan Frank Anguissa, Napoli formasıyla 22 maçta 1.597 dakika süre aldı. Kamerunlu orta saha bu süreçte 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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Galatasaray ile Beşiktaş arasında dev kapışma: 20 milyon Euro'dan kapıyı açtılar - Resim: 7

2022 yılında Fulham'dan 16 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Anguissa'nın kulübüyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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