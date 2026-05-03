Galatasaray gözünün yaşına bakmayacak: Tecrübeli isim sezon sonu yolcu

Trendyol Süper Lig'in 32'inci haftasında şampiyonluğunu ilan etme hedefiyle çıktığı Samsunspor maçında sahadan 4-1'lik şok bir yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da sezon sonu için ayrılık kararı verildi.

Okan Buruk maç sonrası yaptığı açıklamada, oyuncularının 'nasılsa şampiyon olduk' rehavetine kapılmış olabileceğini ifade etmişti.

Deneyimli teknik adamın Samsunspor mağlubiyetinden dolayı son derece kızgın olduğu ve takımın sahadaki performansını ciddi şekilde eleştirdiği kaydedildi.

Bireysel performansların sınıfta kaldığı gecede özellikle bir isim eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.

Maçta kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bırakan Günay Güvenç, Galatasaray'ın fark yemesinde baş sorumlular arasında gösterildi.

Geçtiğimiz hafta evinde oynadığı çeyrek final maçında Gençlerbirliği'ne elenen Galatasaray'da yaptığı kritik hatayla gole sebebiyet veren Günay'ın peş peşe bu anları tekrarlamasının teknik heyette rahatsızlık yarattığı kaydedildi.

Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kalede güven vermeyen tecrübeli kalecinin Galatasaray'da günlerinin sınırlı olduğu iddia ediliyor.

Kupa maçından sonra taraftarın yoğun tepkisine maruz kalarak gözyaşlarına boğulan Günay'ın Samsunspor karşısında da yaptığı hata sarı kırmızılı takımdaki geleceğini olumsuz yönde etkiledi.

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Günay Güvenç'in sezon sonu bileti kesilecek.

Okan Buruk'un 34 yaşındaki tecrübeli kaleciyi yeni sezon planlamasına dahil etmediği belirtildi.

