Galatasaray 5. şampiyonluk için gemileri yaktı: Florya'da taşlar yerinden oynuyor: Kimler gidiyor kimler kalıyor ?

Süper Lig'de arka arkaya dördüncü kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da şampiyonluk coşkusu tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılı camiada bir yandan kutlamalar organize edilirken, diğer yandan gelecek dönemin ilk resmi adımı atıldı ve teknik direktör Okan Buruk konusundaki belirsizlik ortadan kalktı.

Tecrübeli çalıştırıcı Okan Buruk liderliğinde üst üste dördüncü zaferini ilan eden sarı-kırmızılı ekipte yönetim, vakit kaybetmeden önümüzdeki sezonun planlamasına başladı. Sabah'ın haberine göre Galatasaray'ın Süper Lig'deki şampiyonluk serisini beşe çıkarmayı hedefleyen kurmaylar, bu doğrultuda 10 aşamalı stratejik bir eylem planı hazırladı.

1- Genel kurula tek liste ile katılan Dursun Özbek, önümüzdeki hafta cumartesi günü gerçekleştirilecek kongrede yeniden başkanlık koltuğuna oturacak. Özbek, birlikte görev yapacağı yeni ekibini bugün Galatasaray Adası'nda, 19 Mayıs Salı günü ise Kalamış tesislerinde düzenlenecek organizasyonlarla kongre üyelerinin beğenisine sunacak.

OKAN BURUK DÖNEMİ DEVAM EDİYOR

2- Görev süresi iki yıl olacak yeni yönetim kurulu, başarılı teknik adam Okan Buruk ile 2 yıllık yeni bir mukavele imzalayacak.

3- Arjantinli golcü Icardi'nin temsilcisi Elio Pino, görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a davet edildi; yıldız oyuncunun takımdaki akıbeti hafta içi yapılacak zirvede netleşecek.

LEMINA İLE YENİ SÖZLEŞME

4- İskelet kadroyu muhafaza etmeyi amaçlayan sarı-kırmızılı idareciler, ilk hamlesini Lemina ile gerçekleştirerek kontrat yeniledi. Gabonlu futbolcunun yıllık garanti ücreti 3 milyon Euro seviyesine yükseltildi.

5- Teknik heyetin takımda kalmasını talep ettiği Torreira, önümüzdeki sezonda da sarı-kırmızılı formayı terletmeyi sürdürecek.

UĞURCAN ÇAKIR'IN MAAŞI İYİLEŞTİRİLİYOR

6- Sergilediği performansla sezona damga vuran Uğurcan Çakır'ın sözleşme şartları, yaklaşan Dünya Kupası organizasyonundan önce iyileştirilecek.

7- Geçtiğimiz dönem başka takımlara kiralanan Nelsson ve Jelert'in takıma geri dönüşüne vize çıkmadı.

8- Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kontenjanını 12+2 modeliyle revize etmesini talep eden Galatasaray yönetimi, bu konuda ortak bir zemin yakalamak adına diğer kulüplerle temas kuracak.

SALLAI VE SARA İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR

9- İngiliz kulüplerinin radarına giren Sallai ve Sara ikilisi için gelecek olan resmi transfer teklifleri yönetim tarafından masaya yatırılacak.

10- Takviye operasyonlarına hız verecek olan sarı-kırmızılılar; öncelikli olarak oyun kurucu, merkez orta saha, savunmanın merkezi ve alternatif golcü pozisyonları için arayışlarını yoğunlaştıracak.

