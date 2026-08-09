20. Mesut Özil
Tahmini servet: 120 milyon dolar
Futbolda tüm zamanların en zenginleri belli oldu: Salah da listede
Futbol dünyasının en yüksek servete sahip isimleri belli oldu. Astronomik maaşlar, futbol dışı yatırımlar ve reklam gelirlerinin hesaplanarak Celebrity Net Worth verileriyle oluşturulan listede Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah da yer aldı. İşte futbolda tüm zamanların en zenginleri...Furkan Çelik
20. Mesut Özil
19. Jose Mourinho
Tahmini servet: 120 milyon dolar
18. Zinedine Zidane
Tahmini servet: 120 milyon dolar
17. Riyad Mahrez
Tahmini servet: 125 milyon dolar
16. Paul Pogba
Tahmini servet: 125 milyon dolar
15. Kevin De Bruyne
Tahmini servet: 130 milyon dolar
14. Thierry Henry
Tahmini servet: 130 milyon dolar
13. Mohamed Salah
Tahmini servet: 140 milyon dolar
12. Harry Kane
Tahmini servet: 140 milyon dolar
11. Wayne Rooney
Tahmini servet: 140 milyon dolar
10. Gareth Bale
Tahmini servet: 145 milyon dolar
9. Ronaldo Nazario
Tahmini servet: 160 milyon dolar
8. Zlatan Ibrahimovic
Tahmini servet: 190 milyon dolar
7. Karim Benzema
Tahmini servet: 200 milyon dolar
6. Dave Whelan
Tahmini servet: 210 milyon dolar
5. Kylian Mbappe
Tahmini servet: 250 milyon dolar
4. Neymar
Tahmini servet: 450 milyon dolar
3. David Beckham
Tahmini servet: 700 milyon dolar
2. Lionel Messi
Tahmini servet: 1 milyar dolar
1. Cristiano Ronaldo
Tahmini servet: 1,2 milyar dolar