Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Futbolda tüm zamanların en zenginleri belli oldu: Salah da listede

Futbolda tüm zamanların en zenginleri belli oldu: Salah da listede

Futbol dünyasının en yüksek servete sahip isimleri belli oldu. Astronomik maaşlar, futbol dışı yatırımlar ve reklam gelirlerinin hesaplanarak Celebrity Net Worth verileriyle oluşturulan listede Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah da yer aldı. İşte futbolda tüm zamanların en zenginleri...

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Futbolda tüm zamanların en zenginleri belli oldu: Salah da listede - Resim: 1

20. Mesut Özil
Tahmini servet: 120 milyon dolar

1 20
Futbolda tüm zamanların en zenginleri belli oldu: Salah da listede - Resim: 2

19. Jose Mourinho
Tahmini servet: 120 milyon dolar

2 20
Futbolda tüm zamanların en zenginleri belli oldu: Salah da listede - Resim: 3

18. Zinedine Zidane
Tahmini servet: 120 milyon dolar

3 20
Futbolda tüm zamanların en zenginleri belli oldu: Salah da listede - Resim: 4

17. Riyad Mahrez
Tahmini servet: 125 milyon dolar

4 20
Futbolda tüm zamanların en zenginleri belli oldu: Salah da listede - Resim: 5

16. Paul Pogba
Tahmini servet: 125 milyon dolar

5 20
Futbolda tüm zamanların en zenginleri belli oldu: Salah da listede - Resim: 6

15. Kevin De Bruyne
Tahmini servet: 130 milyon dolar

6 20
Futbolda tüm zamanların en zenginleri belli oldu: Salah da listede - Resim: 7

14. Thierry Henry
Tahmini servet: 130 milyon dolar

7 20
Futbolda tüm zamanların en zenginleri belli oldu: Salah da listede - Resim: 8

13. Mohamed Salah
Tahmini servet: 140 milyon dolar

8 20
Futbolda tüm zamanların en zenginleri belli oldu: Salah da listede - Resim: 9

12. Harry Kane
Tahmini servet: 140 milyon dolar

9 20
Futbolda tüm zamanların en zenginleri belli oldu: Salah da listede - Resim: 10

11. Wayne Rooney
Tahmini servet: 140 milyon dolar

10 20
Futbolda tüm zamanların en zenginleri belli oldu: Salah da listede - Resim: 11

10. Gareth Bale
Tahmini servet: 145 milyon dolar

11 20
Futbolda tüm zamanların en zenginleri belli oldu: Salah da listede - Resim: 12

9. Ronaldo Nazario
Tahmini servet: 160 milyon dolar

12 20
Futbolda tüm zamanların en zenginleri belli oldu: Salah da listede - Resim: 13

8. Zlatan Ibrahimovic
Tahmini servet: 190 milyon dolar

13 20
Futbolda tüm zamanların en zenginleri belli oldu: Salah da listede - Resim: 14

7. Karim Benzema
Tahmini servet: 200 milyon dolar

14 20
Futbolda tüm zamanların en zenginleri belli oldu: Salah da listede - Resim: 15

6. Dave Whelan
Tahmini servet: 210 milyon dolar

15 20
Futbolda tüm zamanların en zenginleri belli oldu: Salah da listede - Resim: 16

5. Kylian Mbappe
Tahmini servet: 250 milyon dolar

16 20
Futbolda tüm zamanların en zenginleri belli oldu: Salah da listede - Resim: 17

4. Neymar
Tahmini servet: 450 milyon dolar

17 20
Futbolda tüm zamanların en zenginleri belli oldu: Salah da listede - Resim: 18

3. David Beckham
Tahmini servet: 700 milyon dolar

18 20
Futbolda tüm zamanların en zenginleri belli oldu: Salah da listede - Resim: 19

2. Lionel Messi
Tahmini servet: 1 milyar dolar

19 20
Futbolda tüm zamanların en zenginleri belli oldu: Salah da listede - Resim: 20

1. Cristiano Ronaldo
Tahmini servet: 1,2 milyar dolar

20 20
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