Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada?

Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada?

Opta'nın verilerine göre dünyanın en rekabetçi futbol ligleri belli oldu. Türkiye Süper Lig'in listedeki yeri herkesi şaşırttı. İşte dünyanın en iyi futbol ligleri...

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 1

1. Premier Lig (İngiltere)

1 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 2

2. La Liga (İspanya)

2 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 3

3. Bundesliga (Almanya)

3 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 4

4. Serie A (İtalya)

4 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 5

5. Ligue 1 (Fransa)

5 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 6

6. Brasileirão (Brezilya)

6 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 7

7. Argentina Primera (Arjantin)

7 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 8

8. Belgian Pro League (Belçika)

8 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 9

9. Primeira Liga (Portekiz)

9 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 10

10. Championship (İngiltere)

10 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 11

11. Ekstraklasa (Polonya)

11 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 12

12. Superligaen (Danimarka)

12 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 13

13. Colombia Primera (Kolombiya)

13 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 14

14. J League (Japonya)

14 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 15

15. Eliteserien (Norveç)

15 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 16

16. Liga Pro (Ekvador)

16 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 17

17. Swiss Super League (İsviçre)

17 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 18

18. Croatian League (Hırvatistan)

18 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 19

19. Major League Soccer (ABD ve Kanada)

19 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 20

20. Paraguay Primera (Paraguay)

20 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 21

21. Liga MX (Meksika)

21 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 22

22. Eredivisie (Hollanda)

22 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 23

23. Segunda División (İspanya)

23 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 24

24. Czech First League (Çekya)

24 25
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada? - Resim: 25

25. Süper Lig (Türkiye)

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