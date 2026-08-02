1. Premier Lig (İngiltere)
Futbolda dünyanın en iyi ligleri belli oldu: Süper Lig kaçıncı sırada?
Opta'nın verilerine göre dünyanın en rekabetçi futbol ligleri belli oldu. Türkiye Süper Lig'in listedeki yeri herkesi şaşırttı. İşte dünyanın en iyi futbol ligleri...Furkan Çelik
2. La Liga (İspanya)
3. Bundesliga (Almanya)
4. Serie A (İtalya)
5. Ligue 1 (Fransa)
6. Brasileirão (Brezilya)
7. Argentina Primera (Arjantin)
8. Belgian Pro League (Belçika)
9. Primeira Liga (Portekiz)
10. Championship (İngiltere)
11. Ekstraklasa (Polonya)
12. Superligaen (Danimarka)
13. Colombia Primera (Kolombiya)
14. J League (Japonya)
15. Eliteserien (Norveç)
16. Liga Pro (Ekvador)
17. Swiss Super League (İsviçre)
18. Croatian League (Hırvatistan)
19. Major League Soccer (ABD ve Kanada)
20. Paraguay Primera (Paraguay)
21. Liga MX (Meksika)
22. Eredivisie (Hollanda)
23. Segunda División (İspanya)
24. Czech First League (Çekya)
25. Süper Lig (Türkiye)