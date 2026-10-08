Futbol dünyasını sarsan skandal: Alex, Melo, Lugano da listede

SES KAYITLARINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

UOL'un yayımladığı belirtilen ses kayıtlarında Alejandro Mancuso'nun, lisans sürecinin hızlandırılmasına ilişkin şu sözleri kullandığı aktarıldı:

"Federasyon başkanımızla bir anlaşma yaptım, böylece tüm bu harika futbolcuların bu çevrimiçi kursa katılmaktan kaçınmalarının bir yolu oldu. Hepsi bu,"