Brezilya'da antrenörlük belgelerinin usulsüz şekilde temin edildiğine yönelik iddialar büyük yankı uyandırdı. Eski Arjantinli milli futbolcu Alejandro Mancuso'nun, bazı tanınmış futbolculara 10 bin dolar karşılığında antrenörlük lisansı aldırdığı öne sürüldü.
Futbol dünyasını sarsan skandal: Alex, Melo, Lugano da listede
Brezilya'da ortaya atılan antrenörlük lisansı usulsüzlüğü iddiaları futbol dünyasında gündem oldu. Aralarında Alex de Souza, Felipe Melo ve Diego Lugano'nun da bulunduğu çok sayıda eski futbolcunun adı, para karşılığında hızlandırılmış lisans temin edildiği iddialarına ilişkin haberlerde yer aldı.Furkan Çelik
Brezilya'da antrenörlük belgelerinin usulsüz şekilde temin edildiğine yönelik iddialar büyük yankı uyandırdı. Eski Arjantinli milli futbolcu Alejandro Mancuso'nun, bazı tanınmış futbolculara 10 bin dolar karşılığında antrenörlük lisansı aldırdığı öne sürüldü.
Brezilya basınından UOL'un iki yıl süren araştırmasına göre normal şartlarda yaklaşık üç yıl gerektiren PRO, A, B ve C kategorilerindeki antrenörlük belgelerinin bazı kişilere yalnızca 10 gün içerisinde ulaştırıldığı iddia edildi.
TÜRKİYE'DEN TANIDIK İSİMLER DE LİSTEDE
Haberde adı geçen futbolcular arasında Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler de bulunuyor.
Alex de Souza, Felipe Melo, Diego Lugano, Roberto Carlos, Luiz Gustavo ve Petkovic'in yanı sıra Thiago Silva, Paolo Guerrero ve Paulinho'nun da söz konusu lisans süreciyle ilişkilendirildiği öne sürüldü.
SES KAYITLARINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER
UOL'un yayımladığı belirtilen ses kayıtlarında Alejandro Mancuso'nun, lisans sürecinin hızlandırılmasına ilişkin şu sözleri kullandığı aktarıldı:
"Federasyon başkanımızla bir anlaşma yaptım, böylece tüm bu harika futbolcuların bu çevrimiçi kursa katılmaktan kaçınmalarının bir yolu oldu. Hepsi bu,"
Mancuso'nun aynı kayıtta şu ifadeleri de kullandığı belirtildi:
"Bunlar hayatları boyunca futbol oynamış adamlar, üç yıl çevrimiçi kursa ihtiyaçları var mı?"
MANCUSO İDDİALARI REDDETTİ
Alejandro Mancuso ise antrenörlük lisansı sattığı ve ATFA ile bağlantısı bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti.
Eski Arjatinli futbolcu, kendisine başvuran ve antrenörlük belgesi almak isteyen sporculara yalnızca ücretsiz rehberlik yaptığını savundu.
FELIPE MELO'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA
İddialarda adı geçen Felipe Melo, lisans sürecinde şüphelendiği durumlar olduğunu belirterek yaşadıklarını anlattı.
Brezilyalı eski futbolcu şu ifadeleri kullandı:
"Yüz yüze dersler için ücret ödemeye başladığımda ve Mancuso hiç ders planlamadığında lisansların sahte olabileceğinden şüphelendim. 'Burada bir yanlışlık var' diye düşündüm.
"İlk yaptığım şey, sosyal medya hesaplarımdan kaldırmak oldu, çünkü ATFA üyesi olduğumu gösteriyordum, değil mi? Sonra da paramı geri istedim. Birçoğunun aksine, bunu başardım."