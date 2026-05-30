Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluk ipini göğüsleyerek tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, sergilediği performansla Avrupa'nın da dikkatini çekti. Fransız spor medyasının önde gelen mecralarından Foot-sur7, sarı-kırmızılı kulübün son yıllarda Türkiye liginde kurduğu mutlak hakimiyeti detaylı bir analizle ele aldı.
Fransızlardan Galatasaray incelemesi: PSG ve Bayern gibi kusursuz bir makine
Süper Lig'de üst üste 4. kez mutlu sona ulaşarak toplamda 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın bu dominasyonu Avrupa spor medyasında geniş yankı uyandırdı. Fransız basını, sarı-kırmızılı ekibin Türkiye liginde kurduğu mutlak hakimiyeti çarpıcı ifadelerle sayfalarına taşıdı.Derleyen: Abdullah Kerzi
Haberde, Galatasaray'ın son 4 sezonda elde ettiği üst üste 4 şampiyonluk, lig üzerinde kurulan ve yıkılması imkansız görünen bir futbol hegemonyası; yani bir "Süper Diktatörlük" olarak nitelendirildi. Analizde, "Aslan" lakaplı takımın bu saltanatının arkasında yatan temel gerekçeler şu başlıklarla sıralandı:
Fransız medyası, sarı-kırmızılı kulübün rakipleriyle arasındaki farkı açmasındaki en büyük etkenin finansal güç ve doğru transfer stratejisi olduğunu vurguladı. Analizde konuya ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:
"Bu diktatörlüğün en büyük dayanağı, kulübün ekonomik gücü ve bunu küresel bir vizyonla birleştirmesi. Galatasaray; Victor Osimhen, Mauro Icardi, Gabriel Sara, Davinson Sánchez ve Lucas Torreira gibi dünya çapındaki yıldızları kadrosunda tutarak rakipleriyle arasındaki kadro kalitesi makasını tamamen açtı. Bu finansal ve sportif güç, rakipler üzerinde ciddi bir psikolojik baskı yaratıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi devlerin büyük yatırımlarla kurduğu iddialı kadrolar bile Aslan'ın bu istikrarlı ve güçlü yapısını yenemiyor."
Haberde öne çıkarılan bir diğer önemli unsur ise teknik direktör Okan Buruk liderliğinde yakalanan taktiksel ve zihinsel istikrar oldu. Galatasaray'ın şampiyonluk baskısı altında bile kaybetmeme alışkanlığı kazandığına dikkat çekilirken, kriz anlarını kulübün genetiğinde yer alan kazanma kültürüyle aşan kusursuz bir makineye dönüştüğü ifade edildi.
Fransa'daki PSG ya da Almanya'daki Bayern Münih dominasyonuna benzetilen bu sürecin, Türk futbolundaki güç dengelerini tamamen sarı-kırmızılıların lehine değiştirdiği belirtildi. Fransız basını analizi, "Kısacası Aslan, son 4 yılda rakiplerine şampiyonluk rüyasını bile yasaklayan ligin tek hakimi" ifadeleriyle noktaladı.