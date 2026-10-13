Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Fransa’da hükümet politikaları protesto edildi

Fransa’da hükümet politikaları protesto edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.

Kaynak: AA
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Fransa’da hükümet politikaları protesto edildi - Resim: 1

Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.

1 17
Fransa’da hükümet politikaları protesto edildi - Resim: 2

Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.

2 17
Fransa’da hükümet politikaları protesto edildi - Resim: 3

Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.

3 17
Fransa’da hükümet politikaları protesto edildi - Resim: 4

Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.

4 17
Fransa’da hükümet politikaları protesto edildi - Resim: 5

Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.

5 17
Fransa’da hükümet politikaları protesto edildi - Resim: 6

Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.

6 17
Fransa’da hükümet politikaları protesto edildi - Resim: 7

Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.

7 17
Fransa’da hükümet politikaları protesto edildi - Resim: 8

Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.

8 17
Fransa’da hükümet politikaları protesto edildi - Resim: 9

Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.

9 17
Fransa’da hükümet politikaları protesto edildi - Resim: 10

Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.

10 17
Fransa’da hükümet politikaları protesto edildi - Resim: 11

Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.

11 17
Fransa’da hükümet politikaları protesto edildi - Resim: 12

Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.

12 17
Fransa’da hükümet politikaları protesto edildi - Resim: 13

Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.

13 17
Fransa’da hükümet politikaları protesto edildi - Resim: 14

Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.

14 17
Fransa’da hükümet politikaları protesto edildi - Resim: 15

Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.

15 17
Fransa’da hükümet politikaları protesto edildi - Resim: 16

Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.

16 17
Fransa’da hükümet politikaları protesto edildi - Resim: 17

Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.

17 17
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