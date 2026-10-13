Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.
Fransa’da hükümet politikaları protesto edildi
Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.Kaynak: AA
Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.
Fransa'nın başkenti Paris'te sendikalar ve sivil toplum kuruluşları hükümetin ekonomik reformlarına ve çalışma politikalarına muhalefetlerini dile getirmek için protesto gösterisi düzenledi.