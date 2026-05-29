Fotoğraf çekilirken neden 'peynir' diyoruz? İşte cevabı ortaya çıktı

Benzer bir etki farklı dillerdeki popüler fotoğraf kelimelerinde de görülür. Fransızcada kullanılan “ouistiti”, hem ses olarak neşeli bir tınıya sahiptir hem de içindeki “i” sesleri sayesinde aynı yüz hareketini teşvik eder. Almancada “spaghetti”, Korecede “kimchi” gibi kelimeler de yine benzer şekilde ağız yapısını yukarı doğru genişleten seslerle biterek doğal bir tebessüm oluşturur.

Kısacası mesele sadece eğlenceli bir söz söylemek değil; hem psikolojinin hem de dilin ince ayarlarının birleştiği küçük bir “gülümseme tekniği”dir.