01 Mart 2026 Pazar
Forvet atağı: Saran, Fenerbahçe için iki yıldız ismi istiyor

Forvet atağı: Saran, Fenerbahçe için iki yıldız ismi istiyor

Fenerbahçe, gelecek sezon için forvet hattını güçlendirmeye hazırlanıyor; Başkan Saran, transfer için gaza bastı. İki yıldız isim tekrar gündemde. İşte detaylar...

Devre arasında kadrosunu Kante ve Guendouzi gibi önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, hücum hattına yeterli takviye yapmadığı için eleştirilmişti; ancak kulüp, dünyaca ünlü bir golcüyü sezon sonuna saklıyor.

En-Nesyri ve Duran ile yollarını ayıran yönetim, forvet hattına yalnızca S. Cherif’i katarken, taraftarları sevindirecek iki önemli transfer üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Sadettin Saran, Atletico Madrid’in 30 yaşındaki yıldızı Alexander Sörloth ile Al Hilal’de oynayan Darwin Nunez üzerinde yoğun şekilde duruyor.

Sörloth için sezon başından itibaren girişimlerde bulunan sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinin yeni golcü transferini yaz ayına bırakması nedeniyle istedikleri sonuca ulaşamamıştı.

Atletico, aralarında Osimhen’in de bulunduğu geniş bir listeden üst düzey bir golcü alabilirse, Sörloth’un ayrılığına onay verecek.

Başkan Saran’ın en çok beğendiği isim olan Norveçli yıldızda bir aksilik yaşanması durumunda, rota Al Hilal’de forma giyen Darwin Nunez’e çevrilecek.

Avrupa’ya geri dönmek isteyen 26 yaşındaki Uruguaylı futbolcu için temaslar devam ediyor. Nunez, son dönemde Al Hilal’de bazı sorunlarla karşı karşıya bulunuyor; özellikle Benzema transferi bu durumda kritik bir etken olarak öne çıkıyor.

Sadettin Saran’ın, iki isimden birini kadroya katmak için yoğun çaba harcadığı bildirildi.

Sörloth, bu sezon takımıyla 36 maçta görev alırken 15 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Nunez ise Al Hilal formasıyla 24 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

