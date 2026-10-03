FONZEDELERİN GÖZÜ ÖDEME TAKVİMİNDE
Tasfiyeye alınan yatırım fonlarında paraları bloke olan yüz binlerce yatırımcı ödeme sürecinin başlamasını bekliyor. Fon krizinde özellikle 1 milyon TL’nin altında yatırımı bulunan küçük yatırımcıları ilgilendiren yeni ayrıntılar gündeme geldi.
Fonzedelerin beklediği haber geldi: Ödemeler için tarih verildi
Fon krizinde paraları bloke olan yüz binlerce yatırımcının beklediği ödeme sürecine ilişkin yeni kulis bilgileri geldi. 1 milyon TL’nin altında yatırımı bulunan fonzedeler için milyarlarca liralık ödeme planı üzerinde çalışıldığı, enflasyon farkının da gündemde olduğu öne sürüldü.Kaynak: Diğer
FONZEDELERİN GÖZÜ ÖDEME TAKVİMİNDE
ANKARA KULİSLERİNDEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA
Gazeteci Fatih Atik’in aktardığı kulis bilgilerine göre, fon mağdurlarına yapılacak ödemeler için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Süreç kapsamında yatırımcıların alacaklarının ve ödeme yönteminin belirlenmesi üzerinde duruluyor.
YÜZ BİNLERCE FONZEDEYİ İLGİLENDİRİYOR
Atik’in aktardığı bilgilere göre, yatırımı 1 milyon TL’nin altında bulunan yaklaşık 355 bin yatırımcı bulunuyor. Bu gruptaki fonzedelere yapılması planlanan toplam ana para ödemesinin ise yaklaşık 150 milyar TL olduğu öne sürüldü.
ÖDEMELER EKİM AYINDA BAŞLAYABİLİR
Kulis bilgilerine göre küçük yatırımcılara yönelik ödemelerin Ekim 2026 içerisinde başlatılması planlanıyor. Ancak çalışmalar henüz tamamlanmadığı için kesin ödeme takviminin yapılacak düzenlemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.
“PARA KASADA VAR” İDDİASI
Fatih Atik, yetkililerle yaptığı görüşmelerde 150 milyar TL’lik ödeme için gerekli kaynağın bulunup bulunmadığını da sorduğunu aktardı. Atik, “Bunu nasıl ödeyeceksiniz, bu miktar kasada var mı?” sorusuna yetkililerin “Evet” yanıtını verdiğini söyledi.
MKK VE BANKA KAYITLARI KARŞILAŞTIRILIYOR
Ödeme sürecinin başlayabilmesi için yatırımcılara ilişkin kayıtların kontrol edildiği belirtildi. Bu kapsamda Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndaki (MKK) veriler ile bankalarda bulunan yatırımcı kayıtlarının eşleştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
ENFLASYON FARKI DA GÜNDEMDE
Masadaki seçeneklerden biri de fonzedelere yalnızca ana paralarının verilmemesi. Atik’in aktardığı bilgilere göre, paranın bloke kaldığı dönemde oluşan enflasyon kaybının da hesaplanarak yapılacak ödemeye eklenmesi değerlendiriliyor.
100 BİN TL ÜZERİNDEN ÖRNEK VERDİ
Atik, MKK kayıtlarında 100 bin TL yatırımı görünen bir fonzede üzerinden örnek verdi. Buna göre yatırımcıya yalnızca 100 bin TL’nin iade edilmesi yerine, geçen sürede oluşan enflasyon farkının da tutara eklenmesi seçeneği üzerinde duruluyor.
FON KOORDİNASYON KURULU MASAYA YATIRDI
Fon Koordinasyon Kurulu’nun 2 Ekim’de gerçekleştirilen ikinci toplantısında da ödeme süreci ele alındı. Toplantıda SPK kararları doğrultusunda net yatırım tutarlarının hesaplanması, ikincil düzenlemeler ve ödeme takviminin değerlendirildiği aktarıldı.
GÖZLER TAKVİMİN NETLEŞMESİNDE
MKK ve banka kayıtlarının eşleştirilmesinin ardından ödeme planının son şeklini alması bekleniyor. Kulislerde ödemelerin ekim ayında başlamasının planlandığı belirtilirken, fonzedelerin ne zaman ve ne kadar ödeme alacağına ilişkin kesin takvimin yapılacak çalışmaların ardından açıklığa kavuşması bekleniyor.