Fonzedelerin beklediği haber geldi: Ödemeler için tarih verildi

YÜZ BİNLERCE FONZEDEYİ İLGİLENDİRİYOR

Atik’in aktardığı bilgilere göre, yatırımı 1 milyon TL’nin altında bulunan yaklaşık 355 bin yatırımcı bulunuyor. Bu gruptaki fonzedelere yapılması planlanan toplam ana para ödemesinin ise yaklaşık 150 milyar TL olduğu öne sürüldü.