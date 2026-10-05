Fon operasyonundan 1 gün önce 227 milyar TL'lik çıkış: Kim bu 650 kişi?

1 AYLIK TOPLAM KAYIP 364 MİLYAR LİRAYI BULDU

Fonlardaki büyük erimenin tek bir günle sınırlı kalmadığı görüldü. 2 Eylül tarihinde 465 milyar 718 milyon TL olan toplam fon büyüklüğü, 2 Ekim itibarıyla 101 milyar 60 milyon TL seviyesine kadar geriledi. Böylece son bir aylık periyotta fonlardan çekilen toplam para 364 milyar 657 milyon TL'yi buldu.