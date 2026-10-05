"Fon vurgunu" skandalında, olayın boyutunu ve arkasındaki şüpheleri derinleştiren yepyeni veriler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Fon operasyonundan 1 gün önce 227 milyar TL'lik çıkış: Kim bu 650 kişi?
Fon vurgunu gündemdeki yerini koruyor. Ekonomist Sabri Öncü'nün paylaştığı verilere göre, 131 fonun tasfiye kararından sadece bir gün önce 650 hesap fonlardan çıkarak toplam 227 milyar 126 milyon TL çekti. Uzmanlar bu isimlerin kim olduğunun açıklamasını isterken, konu sosyal medyada gündem oldu.Yunus Arıkan
TASFİYE KARARINDAN ÖNCE 227 MİLYAR LİRALIK KAÇIŞ
Ekonomist Sabri Öncü’nün açıkladığı verilere göre; manipülatif işlemler gerekçesiyle 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fon hakkında tasfiye kararı alınmadan hemen önce devasa bir para çıkışı yaşandı.
17 Eylül’deki tasfiye kararından sadece 1 gün önce, toplam 650 hesap fonlardaki yatırımlarını çekerek sistemden ayrıldı. Bir günde çekilen toplam tutarın 227 milyar 126 milyon 806 bin TL olduğu ortaya çıktı.
HESAP BAŞINA DÜŞEN TUTAR 350 MİLYON TL!
Çekilen paranın büyüklüğü ve hesap sayısı oranlandığında, çıkış yapan hesap başına ortalama 350 milyon lira düştüğü görüldü.
Bu durum, "Tasfiye kararı önceden birilerine sızdırıldı mı?" sorusunu ve içeriden bilgi kullanımı (insider trading) iddialarını gündeme getirdi.
Verilere göre, bağımsız portföy yönetim şirketlerinin kontrol ettiği fonların toplam varlığı 16 Eylül’de 349 milyar 638 milyon TL seviyesindeyken, 17 Eylül’de sert bir düşüşle 122 milyar 511 milyon TL seviyesine geriledi. Hesap sayısı ise aynı gün 329 bin 215’ten 328 bin 565’e düştü.
1 AYLIK TOPLAM KAYIP 364 MİLYAR LİRAYI BULDU
Fonlardaki büyük erimenin tek bir günle sınırlı kalmadığı görüldü. 2 Eylül tarihinde 465 milyar 718 milyon TL olan toplam fon büyüklüğü, 2 Ekim itibarıyla 101 milyar 60 milyon TL seviyesine kadar geriledi. Böylece son bir aylık periyotta fonlardan çekilen toplam para 364 milyar 657 milyon TL'yi buldu.
"BU 650 KİŞİ KİM? AÇIKLANSIN"
Fon vurguna sert tepki gösteren Ekonomist Nazır Kapusuz, 16-17 Eylül tarihleri arasındaki olağanüstü düşüşe dikkat çekti. Kapusuz, tasfiye kararının hemen öncesinde yüzlerce milyon liralık çıkış yapan 650 hesabın kime ait olduğunun kamuoyuna derhal açıklanması gerektiğini vurguladı.
Kapusuz,fon işlemlerinin 'içeriden bilgi alma' şüphesi barındırdığını vurgulayarak siyasi parti içi fon ve hisse gruplarının bu kaçışla bağlantısının olup olmadığının, dev miktarlarda para çeken bu kişilerin siyasi iktidarla ilişkilerinin derinlemesine araştırılması gerektiğini belirtti.