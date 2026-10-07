Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamalar doğrultusunda, fon soruşturması ve tasfiye sürecine giren fonlara ait geri ödeme takvimi netleşti.
Fon ödemeleri ne zaman yapılacak? Hesaba hangi tarihte yatırılacak?
Tasfiye sürecindeki fonlarda yer alan yatırımcılara geri ödemelerin Ekim ayında başlayacağını duyurdu. 17 fondaki yaklaşık 44 bin yatırımcıya ilk ödemeler perşembe günü yapılacak.Kaynak: Haber Merkezi
Geri ödemelerin Ekim ayı içinde başlaması planlanıyor. A1 Capital, Bulls ve Pardüs şirketlerinin olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonunda yer alan 43 bin 643 yatırımcıya ilk ödemeler Perşembe günü yapılacak.
Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi fonlarda ise yatırımcıların mağduriyetini gidermek amacıyla 1 milyon TL'ye kadar olan anapara tutarları için ara ödeme yöntemi devreye alınacak.
Genel ilke olarak ödemeler yatırımcıların payları oranında dağıtılacak. Ancak bu süreçte küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarında yatırımı bulunanlara öncelik tanınacak.
Yapılacak tüm ödemeler doğrudan tasfiye edilen fonların kendi iç kaynaklarından karşılanacak; süreçte Hazine'den herhangi bir kaynak aktarımı yapılmayacak.
Alacakların tahsil edilmesi, borçların ödenmesi ve nihai tasfiye bakiyesinin oluşturulmasıyla birlikte sürecin tamamen sonlanmasının yaklaşık 5-6 ay sürmesi öngörülüyor.
Mevcut durumun sistemin geneli için bir risk teşkil etmediğini ve Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu vurgulayan Yılmaz, yatırımcı haklarının titizlikle korunacağını belirtti.
Sürecin şeffaf ve hızlı yürütüleceğinin altı çizilirken, hukuka aykırı işlem yapan sorumluların hesap vereceği ve ilgili kurumların gerekli tüm tedbirleri aldığı ifade edildi.