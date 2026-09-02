Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Fiyat indirimlerine '10 gün' ayarı: Milyonlarca lira ceza kapıda

Fiyat indirimlerine '10 gün' ayarı: Milyonlarca lira ceza kapıda

1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemenin ardından bir ürünün indirimli satışının başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, indirim öncesi fiyat olarak esas alınacak.

Kaynak: AA
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Fiyat indirimlerine '10 gün' ayarı: Milyonlarca lira ceza kapıda - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik haklarını korumak amacıyla indirimli satış reklamlarına yönelik denetimlerini ve incelemelerini artırdığını açıkladı.

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Fiyat indirimlerine '10 gün' ayarı: Milyonlarca lira ceza kapıda - Resim: 2

1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenleme ile indirimli satışlar ve reklamlar için sıkı kurallar getirildi.

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Fiyat indirimlerine '10 gün' ayarı: Milyonlarca lira ceza kapıda - Resim: 3

Yeni düzenlemeyle birlikte, bir ürünün indirimli satışının başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, indirim öncesi fiyat olarak esas alınacak.

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Fiyat indirimlerine '10 gün' ayarı: Milyonlarca lira ceza kapıda - Resim: 4

Bu sayede, işletmelerin ürün fiyatlarını kısa süre önce suni olarak artırıp ardından büyük indirim yapılmış algısı oluşturmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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Fiyat indirimlerine '10 gün' ayarı: Milyonlarca lira ceza kapıda - Resim: 5

Öte yandan, meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile çeşitli hizmetlerde ise indirimli fiyattan hemen önceki son fiyat reklamlarda baz alınabilecek.

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Fiyat indirimlerine '10 gün' ayarı: Milyonlarca lira ceza kapıda - Resim: 6

Doğrudan uygulanan "yüzde 50 indirim" gibi kampanyaların yanı sıra, tüketiciye sunulan avantajı belirli şartlara bağlayan satış reklamları da denetim kapsamına dahil edildi. Kampanya koşullarını gizleyen ya da teklifi olduğundan daha avantajlı gösteren uygulamalar mercek altına alınacak.

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Fiyat indirimlerine '10 gün' ayarı: Milyonlarca lira ceza kapıda - Resim: 7

Ayrıca yeni kurallar sadece indirimlerle sınırlı kalmayıp; hedefli reklamları, yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan reklam içeriklerini, sosyal medya fenomenlerinin (influencer) ticari paylaşımlarını, çevresel beyanları ve tüketici değerlendirmelerini de kapsıyor

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Fiyat indirimlerine '10 gün' ayarı: Milyonlarca lira ceza kapıda - Resim: 8

Reklam Kurulu; gerçeği yansıtmayan eski fiyatlar, yanıltıcı stok bilgileri, belirsiz kampanya tarihleri ve gerçekte uygulanmayan indirim oranları gibi ihlallerde reklam durdurma cezası uygulayabilecek.

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Fiyat indirimlerine '10 gün' ayarı: Milyonlarca lira ceza kapıda - Resim: 9

Yapılan ihlalin niteliğine ve reklamın yayımlandığı mecraya bağlı olarak kesilecek idari para cezaları 108 bin 370 TL ile 39 milyon 916 bin 524 TL arasında değişiklik gösterebilecek.

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