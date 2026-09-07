Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, Ekonomist Filiz Eryılmaz yatırımcılar için kritik teknik seviyeleri açıkladı. Cuma günü açıklanacak makroekonomik veriler ile Merkez Bankası kararlarının piyasaların yönünde belirleyici olacağını vurgulayan Eryılmaz, özellikle kısa vadeli yatırımcılara temkinli olmalarını ve piyasadaki net sinyaller gelene kadar beklemede kalmalarını tavsiye etti.
Filiz Eryılmaz gram altında rakam ve tarih verdi: Bu seviyelere gelecek (7 Eylül 2026)
Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın ve gümüşte kritik seviyeleri açıklayarak yatırımcılara "bekle" uyarısında bulundu. Gram altın için rakam veren Eryılmaz, cuma günkü verilerin piyasaya yön vereceğini vurguladı.Kaynak: Haber Merkezi
ONS VE GRAM ALTINDA YÖN BELİRLEYECEK SEVİYELER
Ons altının 4.430 dolar seviyesindeki önemli bir direnç bölgesinde kapatığına dikkat çeken Eryılmaz, kısa vadeli yatırımcıların 4.400 ile 4.415 dolar üzerinde 15 dakikalık hacimli kapanışlar görmeden yeni alım yapmamaları gerektiğini belirtti. Bu seviyenin altında satış baskısının güçlenebileceğini aktaran uzman isim, riski azaltmak adına pozisyonların küçültülebileceğini ifade etti. Uzun vadeli yatırımcılar için ise mevcut pozisyonların korunmasının makul olacağını söyleyen Eryılmaz, yeni alımların tek seferde değil, 4.360 dolara kadar olan olası geri çekilmelerde kademeli şekilde planlanmasının doğru bir strateji olacağını vurguladı. Ayrıca 4.445 dolar aşılmadan agresif alımlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.
Gram altın tarafında da benzer bir tablo yaşandığını belirten Filiz Eryılmaz, 6.915 TL üzerinde hacimli bir kapanış görülmeden yükseliş hamlelerine aldanıp hareket edilmemesi uyarısında bulundu. Short ve kısa vadeli pozisyonlarda 6.700 TL seviyesinin altında riskin arttığını, 6.800 TL seviyesinin ise stop-loss yani zarar kes noktası olarak izlenmesi gerektiğini söyledi. Uzun vadeli bakış açısına sahip yatırımcıların ise 6.600 ile 6.800 TL aralığına doğru sarkmaları, nakitlerini ikiye veya üçe bölerek kademeli alım fırsatı şeklinde değerlendirebileceklerini aktardı.
GÜMÜŞ VE GMSTR CEPHESİNDE KRİTİK RİSK MARJLARI
Gümüş fiyatlarındaki geri çekilmeleri de değerlendiren Eryılmaz, ons gümüşte kısa vadeli alım düşüncesi için 66,5 dolar seviyesinin üzerindeki hacimli kapanışların takip edilmesi gerektiğini söyledi. Düşüş kanalında 65,9 dolar altında pozisyon azaltılmasının, 65,8 dolar seviyesinde ise hızlı sarkmalar yaşanabileceği için zarar kes yapılmasının uygun olacağını açıkladı. Uzun vadeli ya da risk toleransı daha yüksek yatırımcılar için 64,7 ve 61 dolar seviyelerine kadar olan geri çekilmelerin kademeli alım fırsatı sunduğunu dile getirdi.
Gram gümüş tarafında 73,2 TL altında pozisyon azaltımına gidilmesini, 71,8 TL altında ise kısa vadeli risklerin tamamen kapatılmasını tavsiye eden uzman, fiyatların 71,8 TL seviyesinde tutunması halinde kademeli alım denenebileceğini ifade etti.
GMSTR (Gümüş Borsa Yatırım Fonu) tarafında ise en net alım sinyalinin 6.500 TL üzerinde birkaç günlük kalıcılıkla geleceğini belirten Eryılmaz, 6.060 TL altında riskin azaltılması, 5.880 TL altında ise satış baskısı belirginleşeceğinden pozisyonların kapatılması gerektiğine dikkat çekti. Uzun vadeli yatırımcılar için 5.880 TL seviyesi kademeli alım bölgesi olsa da 5.780 TL altındaki kapanışlarda yeni alımdan uzak durulması gerektiğini vurguladı.
PİYASALARIN GÖZÜ CUMA GÜNKÜ VERİLERDE
Sözlerini haftalık beklentileriyle tamamlayan Filiz Eryılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz oranını sabit tutmasını, Avrupa Merkez Bankası’nın ise 25 baz puanlık bir artışa gitmesini beklediğini dile getirdi. Piyasaların yön tayininde cuma günü açıklanacak makroekonomik verilerin belirleyici olacağını ifade eden Eryılmaz, Borsa İstanbul’un ise makroekonomik konjonktürden bağımsız olarak kendi uyumlanma süreci içerisinde hareket etmeyi sürdüreceğini öngördü.