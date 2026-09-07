Filiz Eryılmaz gram altında rakam ve tarih verdi: Bu seviyelere gelecek (7 Eylül 2026)

GÜMÜŞ VE GMSTR CEPHESİNDE KRİTİK RİSK MARJLARI

Gümüş fiyatlarındaki geri çekilmeleri de değerlendiren Eryılmaz, ons gümüşte kısa vadeli alım düşüncesi için 66,5 dolar seviyesinin üzerindeki hacimli kapanışların takip edilmesi gerektiğini söyledi. Düşüş kanalında 65,9 dolar altında pozisyon azaltılmasının, 65,8 dolar seviyesinde ise hızlı sarkmalar yaşanabileceği için zarar kes yapılmasının uygun olacağını açıkladı. Uzun vadeli ya da risk toleransı daha yüksek yatırımcılar için 64,7 ve 61 dolar seviyelerine kadar olan geri çekilmelerin kademeli alım fırsatı sunduğunu dile getirdi.