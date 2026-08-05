Filiz Eryılmaz altının geleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi

Eryılmaz, "Çünkü Amerika Hazine ve Maliye Bakanı Scott Bessent'ten bir açıklama geldi. Dedi ki barış çok yakın. Çok yakında İran'la anlaşmayı açıklayacağız minvalinde bir açıklama yaptı.

Saat 15.30-15.35 civarı daha sonra Amerika Dışişleri Bakanı Rubio'dan da bir açıklama geldi. O da, "Evet, şu an yapılmış kesin bir anlaşma yok ama anlaşmaya yakınız." minvalinde konuşunca tabii bakın Brent petrol bugün 80 doları kırdı" dedi.

Altının kritik dirençte olduğunu söyleyen Eryılmaz, "Çünkü gördüğü en yüksek seviye bugün 4.105. Kabaca 4.100-4.105 bandı çok önemli bir direnç bölgesi. Burayı görmüş, tekrar 4.087 dolarda. Gümüş tarafında da yüzde 2,67 yukarıda. Brent petrol de 80 doların altına gelmiş, 79,2'de. Birazcık daha ilerleme bekliyor" dedi.