Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan Düziçi Kız Meslek Lisesi Müdürü Adem Yakar'ın oğlu Burak Yakar, düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. İlçe protokolü, aile yakınları ve çok sayıda davetlinin katıldığı gecenin en dikkat çeken misafirleri ise damadın üniversite yıllarından tanıştığı Fildişi Sahilli arkadaşları oldu.
Fildişi Sahilli gençler düğünde halaya katıldı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün töreni, damadın Fildişi Sahili'nden gelen üniversite arkadaşlarının yöresel halk oyunlarına ve halaylara eşlik etmesiyle oldukça renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.Kaynak: İHA
Düğünde sahne alan yerel sanatçı Yaşar Türkoğlu'nun seslendirdiği hareketli Çukurova türküleri ve hareketli parça ritimleriyle coşan Fildişi Sahilli gençler, davetlilerin ısrarı üzerine kendilerini piste attı. Kısa sürede ritme ve figürlere ayak uyduran yabancı uyruklu gençler, Türk davetlilerle omuz omuza vererek halay çekti, yöresel oyunları başarıyla sergiledi. Afrikalı gençlerin sergilediği bu yüksek enerjili performans, düğün salonundakiler tarafından büyük bir hayranlık ve ilgiyle takip edildi.
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise düğün salonunda bu kez sürpriz bir hamleyle Fildişi Sahili'ne özgü geleneksel müzikler çalınmaya başlandı. Kendi ülkelerinin hareketli ezgileri eşliğinde pisti adeta karnaval alanına çeviren gençlere, damat Burak Yakar ve Türk davetliler de eşlik etti.
Farklı coğrafyaların ve kültürlerin aynı düğün pistinde, ortak bir eğlencede buluştuğu o samimi anlar davetlilerden yoğun alkış topladı. Salondaki birçok vatandaş, bu sıra dışı ve eğlenceli anları ölümsüzleştirmek adına cep telefonu kameralarına sarılarak anbean kaydetti. Kültürler arası dostluk köprülerinin kurulduğu bu özel düğün, hem Yakar ailesi hem de tüm ilçe davetlileri için unutulmaz, neşeli bir anı olarak hafızalara kazındı.