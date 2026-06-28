Fildişi Sahilli gençler düğünde halaya katıldı

Farklı coğrafyaların ve kültürlerin aynı düğün pistinde, ortak bir eğlencede buluştuğu o samimi anlar davetlilerden yoğun alkış topladı. Salondaki birçok vatandaş, bu sıra dışı ve eğlenceli anları ölümsüzleştirmek adına cep telefonu kameralarına sarılarak anbean kaydetti. Kültürler arası dostluk köprülerinin kurulduğu bu özel düğün, hem Yakar ailesi hem de tüm ilçe davetlileri için unutulmaz, neşeli bir anı olarak hafızalara kazındı.