Fil, gergedan ve kılıç dişli kaplan: 7,7 milyon yıl öncesine yolculuk

Minyatürlerin yapım aşamasını da anlatan Dağ, "Malzeme olarak polimer kil ile beraber heykeltıraş titizliğiyle arkadaşımız bunların resimlerine bakarak modelledi. Bu model sonucunda 3D tarayıcıyla biz bunu tarayarak 3D yazıcılarımızla çıkardık. Hatta bunun için tüm detayları gösteren reçine yazıcı var. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun, bize böyle bir yazıcı temin etti. Biz de o yazıcılardan bunları çıkararak gerekli boyamaları yapıldıktan, diyoraması oluşturulduktan sonra yerlerine koyacağız ve sergiye hazır hale gelecek. Şu anda yaşadığı dönemlerin canlandırılması yapılıyor. Hatta 2 tane fil örneğimiz ormanlık alanda, 2 tane fil örneğimiz açık alanda yaşıyor" ifadelerini kullandı.