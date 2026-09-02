Türk futbolunda FIFA kaynaklı yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Mali krizler ve FIFA nezdindeki dava dosyalarıyla zor günler geçiren bir kulübe kötü haber geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA Disiplin Komitesi kararları doğrultusunda verilen yeni puan silme cezalarını kamuoyuna duyurdu.
FIFA'dan köklü Türk kulübüne 24 puan silme cezası: Henüz maça bile çıkmadılar
FIFA Disiplin Komitesi, Türk futbolunda gündem yaratacak yeni bir karara imza attı. Mali sorunlar ve FIFA nezdindeki dosyalarla mücadele eden bir kulübe, 4 ayrı dosya kapsamında toplam 24 puan silme cezası verildi.Kaynak: Haber Merkezi
4 DOSYADAN 24 PUAN SİLME CEZASI
TFF tarafından yapılan resmi bilgilendirmeye göre FIFA Disiplin Komitesi, söz konusu kulübe toplam 4 ayrı dosya nedeniyle 24 puan tenzili cezası uyguladı.
Alınan karar, kulübün kısa süre önce yine FIFA nezdindeki dosyalar nedeniyle ağır bir puan silme yaptırımıyla karşı karşıya kalmasının ardından geldi.
DAHA ÖNCE DE 18 PUANI SİLİNMİŞTİ
Mali yükümlülükleri ve FIFA'daki dosyaları nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen kulüp, kısa süre önce de benzer bir yaptırım almıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 14 Ağustos 2026 tarihinde aynı kulübe 3 ayrı dosya kapsamında toplam 18 puan silme cezası uygulandığını açıklamıştı.
Böylece kısa süre içerisinde FIFA Disiplin Komitesi kaynaklı yeni bir ceza daha kulübün hanesine eklendi. Son olarak verilen 24 puanlık tenzil kararıyla birlikte kulübün üzerindeki ceza yükü daha da ağırlaştı.
CEZAYI ALAN KULÜP BELLİ OLDU
FIFA'nın 4 ayrı dosyadan toplam 24 puan silme cezası verdiği kulübün Adana Demirspor olduğu açıklandı.
TFF'den yapılan resmi açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 4 dosyadan 24 puan tenzili cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Mavi-lacivertli ekip, böylece 14 Ağustos'ta açıklanan 18 puanlık yaptırımın ardından FIFA dosyaları nedeniyle bir kez daha ağır bir puan silme cezasıyla karşı karşıya kaldı.