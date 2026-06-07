FIFA tepkilere dayanamadı: Dünya Kupası öncesi skandal kararda geri adım attı

İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER FIFA'YI ELEŞTİRDİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de kararı "yanlış" olarak nitelendirdi ve FIFA'yı taraftarları düşünmeye çağırdı.

Starmer, "İçeri şişe sokmak yasak ama içeride su satabiliyorsunuz. Bu sadece daha fazla para kazanmakla ilgili gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Başbakan, zaten yüksek olan Dünya Kupası bilet fiyatlarına bir de stadyum içi masrafların eklenmemesi gerektiğini vurguladı.