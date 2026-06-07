FIFA tepkilere dayanamadı: Dünya Kupası öncesi skandal kararda geri adım attı

2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kala, taraftarların maçlara su şişesiyle girip giremeyeceğiyle ilgili yaşanan tartışmalar gündeme damgasını vurdu.
FIFA, daha önce aldığı kararda gelen tepkilerden sonra geri adım atmak zorunda kaldı.
2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kala, taraftarların maçlara su şişesiyle girip giremeyeceğiyle ilgili yaşanan tartışmalar gündeme damgasını vurdu.
FIFA, daha önce aldığı kararda gelen tepkilerden sonra geri adım atmak zorunda kaldı.
SU ŞİŞESİ YASAĞI BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI
ABD, Kanada ve Meksika'da oynanacak turnuvada yüksek sıcaklıklar beklenirken alınan FIFA'nın taraftarların dolu su şişeleriyle maçlara girmesini yasakladığı karar büyük tepki çekmişti.
Bu karar özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı. Taraftarlar bunun sağlık açısından risk oluşturduğunu savundu.
NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI FIFA'YA ÇAĞRIDA BULUNDU
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, FIFA'da'n kararın gerekçesini açıklamasını istedi.
Mamdani, "Hedef süreci zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak olmalı" diyerek FIFA'ya çağrıda bulundu.
İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER FIFA'YI ELEŞTİRDİ
İngiltere Başbakanı Keir Starmer de kararı "yanlış" olarak nitelendirdi ve FIFA'yı taraftarları düşünmeye çağırdı.
Starmer, "İçeri şişe sokmak yasak ama içeride su satabiliyorsunuz. Bu sadece daha fazla para kazanmakla ilgili gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Başbakan, zaten yüksek olan Dünya Kupası bilet fiyatlarına bir de stadyum içi masrafların eklenmemesi gerektiğini vurguladı.
FIFA GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI
Yoğun baskıların ardından FIFA kararını değiştirdi ve taraftarların yeniden su şişesi getirebileceğini duyurdu.Yeni uygulama şimdilik yalnızca ABD ve Kanada'daki stadyumlarda geçerli olacak. Meksika'da oynanacak karşılaşmalar için henüz benzer bir onay verilmedi.
YENİ KURALDA DA BAZI SINIRLAMALAR VAR
Son güncellemeye göre taraftarlar yine de boş şişe sokamayacak; bunun yerine turnuva yönetiminin belirlediği boyut sınırını aşmayan dolu bir şişeyle içeri girebilecekler.
TARTIŞMALAR SÜRÜYOR
FIFA geri adım atsa da uygulamanın yalnızca bazı ülkelerde geçerli olması ve getirilen kısıtlamalar nedeniyle tartışmalar sürüyor.