12 Dev Adam korku salıyor: FIBA güç sıralamasında Türkiye'nin yerini korudu

1. TÜRKİYE

FIBA 12 Dev Adam için yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

"Kadroların açıklanması bize hiç şüphe bırakmadı. Türkiye, listenin başında kalmalıydı çünkü EuroBasket 2025'te finalistinin 12 oyuncusundan 11'i geri döndü. Alperen Şengün de dahil." ifadelerini kullandı.