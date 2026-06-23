12 Dev Adam korku salıyor: FIBA güç sıralamasında Türkiye'nin yerini korudu

10. İTALYA
Listede 10. sırada yer verilen İtalya'da teknik direktör Luca Banchi'nin ailevi sebepler nedeniyle temmuz ayındaki maçlarda görev yapamayacağı hatırlatılarak deneyimli çalıştırıcıya destek mesajı verildi.
10. İTALYA
Listede 10. sırada yer verilen İtalya'da teknik direktör Luca Banchi'nin ailevi sebepler nedeniyle temmuz ayındaki maçlarda görev yapamayacağı hatırlatılarak deneyimli çalıştırıcıya destek mesajı verildi.
9. YUNANİSTAN
Yunanistan dört sıra gerileyerek dokuzuncu sıraya düştü. FIBA, bu düşüşün Giannis Antetokounmpo'nun transfer süreciyle değil, diğer ülkelerin NBA yıldızlarını kadroya katmasıyla ilgili olduğunu belirtti.
8. LİTVANYA
Üç sıra yükselen Litvanya'da gözler NBA'de başarılı bir sezon geçiren Matas Buzelis'e çevrildi. FIBA, genç yıldızın milli forma ile sahaya çıkmasının ülkede büyük heyecan yarattığını vurguladı.
7. HIRVATİSTAN
Yedinci sıradaki Hırvatistan için ise Mario Hezonja, Ivica Zubac ve Dario Saric gibi yıldızların dönüşünün heyecan yarattığı ifade edildi.
6. ALMANYA
Almanya iki sıra düşerek altıncı sıraya gerilerken, FIBA bunun performans düşüşünden çok diğer ülkelerin yükselişinden kaynaklandığını belirtti.
5. POLONYA
Beşinci sıradaki Polonya ise 4'te 4'lük performansıyla üst sıralardaki yerini korurken, Andrzej Pluta Jr.'ın çıkışı öne çıkarıldı.
4. SIRBİSTAN
Dört sıra yükselen Sırbistan ise Nikola Jokic'in milli takıma dönüşüyle dikkat çekti. Jokic'in kadroya katılması, Sırpların sıralamada önemli bir sıçrama yapmasını sağladı.
3. İSPANYA
Dördüncü sıradaki İspanya yerini korudu. FIBA, Avrupa şampiyonunun ilk turu 6 galibiyetle tamamlamasının sürpriz olmayacağını ifade edildi.
2. FRANSA
İkinci sıraya dört basamak yükselen Fransa yerleşti. FIBA, Victor Wembanyama'nın yokluğuna rağmen Fransız basketbolunun geniş oyuncu havuzunun takımı üst sıralarda tuttuğunu belirtti.
1. TÜRKİYE
FIBA 12 Dev Adam için yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:
"Kadroların açıklanması bize hiç şüphe bırakmadı. Türkiye, listenin başında kalmalıydı çünkü EuroBasket 2025'te finalistinin 12 oyuncusundan 11'i geri döndü. Alperen Şengün de dahil." ifadelerini kullandı.
12 DEV ADAM'IN MAÇ TAKVİMİ
Türkiye'nin FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maç programı şöyle:
2 Temmuz 2026 Perşembe
Bosna Hersek - Türkiye | Saat: 21.00 (TSİ) | Yer: Zenica
6 Temmuz 2026 Pazartesi
Türkiye - İsviçre | Saat: 19.00 | Yer: Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul
A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI ADAY KADRO
Emre Melih Tunca, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer - Anadolu Efes
Kenan Sipahi, Malachi Emmanuel Flynn - Bahçeşehir Koleji
Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan - Beşiktaş GAİN
Onuralp Bitim, Tarık Biberoviç - Fenerbahçe Beko
Yiğit Onan - Glint Manisa Basket
Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir - Tofaş
Alperen Şengün - Houston Rockets (ABD)
Cedi Osman - Panathinaikos (Yunanistan)
Adem Bona - Philadelphia 76ers (ABD)
Ömer Faruk Yurtseven - Real Madrid (İspanya)