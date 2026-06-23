Yeniçağ Gazetesi
23 Haziran 2026 Salı
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor 12 Dev Adam korku salıyor: FIBA güç sıralamasında Türkiye'nin yerini korudu

12 Dev Adam korku salıyor: FIBA güç sıralamasında Türkiye'nin yerini korudu

FIBA, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde güncel güç sıralamasını açıkladı. Listenin zirvesinde Türkiye'nin sıralamadaki yeri değişmezken Fransa ve Sırbistan'ın yükselişi dikkat çekti. İşte FIBA'nın sıralamasına göre; 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Güç Sıralaması...

Furkan Çelik Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
12 Dev Adam korku salıyor: FIBA güç sıralamasında Türkiye'nin yerini korudu - Resim: 1

10. İTALYA

Listede 10. sırada yer verilen İtalya'da teknik direktör Luca Banchi'nin ailevi sebepler nedeniyle temmuz ayındaki maçlarda görev yapamayacağı hatırlatılarak deneyimli çalıştırıcıya destek mesajı verildi.

1 12
12 Dev Adam korku salıyor: FIBA güç sıralamasında Türkiye'nin yerini korudu - Resim: 2

9. YUNANİSTAN

Yunanistan dört sıra gerileyerek dokuzuncu sıraya düştü. FIBA, bu düşüşün Giannis Antetokounmpo'nun transfer süreciyle değil, diğer ülkelerin NBA yıldızlarını kadroya katmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

2 12
12 Dev Adam korku salıyor: FIBA güç sıralamasında Türkiye'nin yerini korudu - Resim: 3

8. LİTVANYA

Üç sıra yükselen Litvanya'da gözler NBA'de başarılı bir sezon geçiren Matas Buzelis'e çevrildi. FIBA, genç yıldızın milli forma ile sahaya çıkmasının ülkede büyük heyecan yarattığını vurguladı.

3 12
12 Dev Adam korku salıyor: FIBA güç sıralamasında Türkiye'nin yerini korudu - Resim: 4

7. HIRVATİSTAN

Yedinci sıradaki Hırvatistan için ise Mario Hezonja, Ivica Zubac ve Dario Saric gibi yıldızların dönüşünün heyecan yarattığı ifade edildi.

4 12
12 Dev Adam korku salıyor: FIBA güç sıralamasında Türkiye'nin yerini korudu - Resim: 5

6. ALMANYA

Almanya iki sıra düşerek altıncı sıraya gerilerken, FIBA bunun performans düşüşünden çok diğer ülkelerin yükselişinden kaynaklandığını belirtti.

5 12
12 Dev Adam korku salıyor: FIBA güç sıralamasında Türkiye'nin yerini korudu - Resim: 6

5. POLONYA

Beşinci sıradaki Polonya ise 4'te 4'lük performansıyla üst sıralardaki yerini korurken, Andrzej Pluta Jr.'ın çıkışı öne çıkarıldı.

6 12
12 Dev Adam korku salıyor: FIBA güç sıralamasında Türkiye'nin yerini korudu - Resim: 7

4. SIRBİSTAN

Dört sıra yükselen Sırbistan ise Nikola Jokic'in milli takıma dönüşüyle dikkat çekti. Jokic'in kadroya katılması, Sırpların sıralamada önemli bir sıçrama yapmasını sağladı.

7 12
12 Dev Adam korku salıyor: FIBA güç sıralamasında Türkiye'nin yerini korudu - Resim: 8

3. İSPANYA

Dördüncü sıradaki İspanya yerini korudu. FIBA, Avrupa şampiyonunun ilk turu 6 galibiyetle tamamlamasının sürpriz olmayacağını ifade edildi.

8 12
12 Dev Adam korku salıyor: FIBA güç sıralamasında Türkiye'nin yerini korudu - Resim: 9

2. FRANSA

İkinci sıraya dört basamak yükselen Fransa yerleşti. FIBA, Victor Wembanyama'nın yokluğuna rağmen Fransız basketbolunun geniş oyuncu havuzunun takımı üst sıralarda tuttuğunu belirtti.

9 12
12 Dev Adam korku salıyor: FIBA güç sıralamasında Türkiye'nin yerini korudu - Resim: 10

1. TÜRKİYE

FIBA 12 Dev Adam için yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

"Kadroların açıklanması bize hiç şüphe bırakmadı. Türkiye, listenin başında kalmalıydı çünkü EuroBasket 2025'te finalistinin 12 oyuncusundan 11'i geri döndü. Alperen Şengün de dahil." ifadelerini kullandı.

10 12
12 Dev Adam korku salıyor: FIBA güç sıralamasında Türkiye'nin yerini korudu - Resim: 11

12 DEV ADAM'IN MAÇ TAKVİMİ

Türkiye'nin FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maç programı şöyle:

2 Temmuz 2026 Perşembe

Bosna Hersek - Türkiye | Saat: 21.00 (TSİ) | Yer: Zenica

6 Temmuz 2026 Pazartesi

Türkiye - İsviçre | Saat: 19.00 | Yer: Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul

11 12
12 Dev Adam korku salıyor: FIBA güç sıralamasında Türkiye'nin yerini korudu - Resim: 12

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI ADAY KADRO

Emre Melih Tunca, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer - Anadolu Efes

Kenan Sipahi, Malachi Emmanuel Flynn - Bahçeşehir Koleji

Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan - Beşiktaş GAİN

Onuralp Bitim, Tarık Biberoviç - Fenerbahçe Beko

Yiğit Onan - Glint Manisa Basket

Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir - Tofaş

Alperen Şengün - Houston Rockets (ABD)

Cedi Osman - Panathinaikos (Yunanistan)

Adem Bona - Philadelphia 76ers (ABD)

Ömer Faruk Yurtseven - Real Madrid (İspanya)

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro