Ferrari'de istifa şoku: İlk elektrikli modelin tanıtımı sonrası geldi

Di Silvestre, 2019'dan bu yana BMW İtalya'yı yönetmiş biri olarak, premium otomobil pazarında 20 yılı aşkın deneyim getiriyor ve Ferrari'nin, ticari kanadının başına içeriden terfi yerine rakip bir şirketten isim çektiği ender hamlelerden birini temsil ediyor.