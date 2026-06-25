İtalyan otomobil devi Ferrari’de büyük şok yaşandı. Dev şirketin 16 yıldır pazarlama ve ticari işlerden sorumlu genel müdürlüğünü yapan Enrico Galliera görevi bırakma kararı aldı. Ferrari'nin açıklamasına göre Enrico Galliera, şirketten ayrılma kararını bir süre önce yönetime iletti.
Ferrari'de istifa şoku: İlk elektrikli modelin tanıtımı sonrası geldi
Otomobil dünyasının en ikonik markaları arasında yer alan Ferrari’de istifa şoku yaşandı. İtalyan devinde 16 yıldır yöneticilik yapan Enrico Galliera istifa etti. Galliera’nın istifasının Ferrari’nin ilk elektrikli modelini tanıtmasından yaklaşık 1 ay sonra gelmesi dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, uzun yıllar görev yapan yöneticiye katkıları için teşekkür ederken, ayrılığın gerekçesine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.
Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, Galliera'nın markanın küresel büyümesine ve uluslararası alandaki güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.
Görev süresi boyunca Galliera, Ferrari'nin satış stratejileri ve müşteri yönetiminden sorumlu olurken, sınırlı üretim modellerin hangi müşterilere tahsis edileceği süreçlerini de yönetti.
İLK ELEKTRİKLİ MODELİN TANITIMI SONRASI GELDİ
Otomotiv dünyasında büyük yankı uyandıran karar, Ferrari’nin ilk elektrikli modelini tanıtmasından haftalar sonra geldi. Luce adı verilen model başta tasarımı olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti. Yeni model, eski Ferrari Başkanı ve İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini tarafından da eleştirildi.
Tanıtımın ardından Ferrari hisseleri tek bir seansta yüzde 8'den fazla geriledi; bu, sektörün en değerli isimlerinden biri için sert bir piyasa hükmü anlamına geliyordu.
YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU
Öte yandan Ferrari’de Galliera'nın yerine gelecek isim belli oldu. Bir dönem BMW’nin İtalya başkanlığını yürüten Massimiliano Di Silvestre temmuz ayından itibaren Ferrari’de görev alacak. Gelen bilgilere göre, Di Silvestre direkt olarak Ferrari CEO’su Benedetto Vigna'ya bağlı çalışacak.
Di Silvestre, 2019'dan bu yana BMW İtalya'yı yönetmiş biri olarak, premium otomobil pazarında 20 yılı aşkın deneyim getiriyor ve Ferrari'nin, ticari kanadının başına içeriden terfi yerine rakip bir şirketten isim çektiği ender hamlelerden birini temsil ediyor.