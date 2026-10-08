ARCA Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Hakemler Dosyası soruşturması kapsamında tutuklanan eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
'Ferhat Gündoğdu dokulmaz mı?' demişti... Burak Yılmaz'dan 'Hakemler Dosyası' yorumu
Gaziantep FK'dan ayrıldığı dönemde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu sert sözlerle eleştiren Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından 'Hakemler Dosyası' soruşturmasına dair açıklamalarda bulundu.Kaynak: DHA
'DAHA TAM TAKIM OLAMADIK'
Çorum FK'daki hedeflerinden bahseden Burak Yılmaz, kadrodaki oyuncuların kalitesine güvendiğini ancak takım olma sürecinin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:
"Burada olmak bizim için çok büyük mutluluk. Hem bizi tercih edenlere hem kendi tercihimize inanarak buraya geldik. Çorumspor çok değerli bir kulüp olma yönünde ilerliyor. Hedefleri, projeleri var. Çok güzel hayalleri var. Bizim hedeflerimizle, bizim hayallerimizle örtüştüğü için bizler de buraya açıkçası gelmeyi, kendi kariyerimiz açısından çok doğru olduğunu düşündük. İyi bir takımımız var. İyi bir takımdan ziyade iyi oyuncularımız var ama daha tam takım olamadığımızı düşünüyorum. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz."
'HEDEFLERİMİZ, HAYALLERİMİZ AYNI DOĞRULTUDA'
Kulüple üç yıllık sözleşme imzaladığını hatırlatan Yılmaz, yönetimin uzun vadeli projesinin görevi kabul etmesinde etkili olduğunu ifade etti:
"Başkanımız beni davet ettiğinde, sadece kendisi görüşlerini, hedeflerini anlattığı zaman aynı hedeflere zaten çıkıyordu. Benim hayatım, benim oyunculuk anlayışım ve teknik direktörlük anlayışım hep bir challenge ile geçti.
Hepinizin de bildiği gibi, Kayseri olsun, Kasımpaşa, Antep olsun. Hep böyle kümede kalma, kümede bırakma, zor pozisyonda alıp kümede bırakmak. Ben bu challenge'ları seviyorum. Ama şu andaki önümüzdeki proje daha farklı bir proje. Uzun vadeli bir proje. Hepinizin de bildiği gibi 3 senelik imzaladık. O yüzden bir galibiyetle her şeyi başarmadığımız, bir mağlubiyetle hiçbir şeyi kaybetmediğimiz bir sezon olacağını düşünüyorum. O yüzden hedeflerimiz, hayallerimiz aynı doğrultuda"
'SAHADA BABAMI TANIMAM'
Milli Takım'dan eski arkadaşları Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü ile yeniden bir araya gelmesine de değinen Yılmaz, "Cengiz ve Çağlar ile beraber milli takımda en az 20-25 maç oynadığım kardeşlerim. Ama ben bir hocayım. Sahada babamı tanımam. İyiyse oynayacaklar. Kötüyse bekleyecekler. Onlara ilk geldiğimde söylediğim şey buydu. Onlar da beni çok iyi tanıdıkları için herhangi bir konuda bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum." diye konuştu.
İki futbolcunun da aralarında olmasının çok değerli olduğunu vurgulayan Burak Yılmaz, "2 oyuncu burada olmaları bizim için çok mutluluk verici. Diğer oyuncularım da çok değerli. Çok önemli oyuncularım var. Türk'ü, yabancısı, genci. Biz hep beraber bir takım olma yolunda, bir aile olma yolunda inşallah sizlerin de desteğiyle bu yönde gidersek ben başarının geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
ESKİ TAKIMINA KARŞI DUYGUSALLIĞA YER YOK
Eski takımı Gaziantep FK ile oynayacakları karşılaşmayı da değerlendiren Burak Yılmaz, "Güzeldi, ekmeğini yedik. Çok değerli günler geçirdik. Beraber savaştık. Orada çok değerli bir aile olduk. Çok sevdiğim insanlar var ama ben bugün buradayım. Galip gelmek için her şeyi yapacağız. Bugün şu andaki yeni ailem burası. O yüzden gidip kazanmak istiyoruz. Hiç fazla duygusal falan değilim. Tabii ki sarılacağız, öpüşeceğiz. Tabii ki de eski günleri yad edeceğiz ama kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi.
Burak Yılmaz'ın Gaziantep FK'dan ayrılırken 'Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı?' sözleri, Ferhat Gündoğdu'nun 'Hakemler Dosyası' soruşturması kapsamında tutuklu yargılanmasının ardından MHK başkanlığından istifa etmesi üzerine yeniden gündem olmuştu.
"ARTIK OLMASI GEREKEN ŞEY OLUYOR"
Burak Yılmaz yaşanan bu süreçle ve geçmişte yaptığı açıklamayla ilgili şunları söyledi:
"Bir insan bir şeyi her gün konuşursa o konuştuğunun bir değeri kalmaz. Ben bir kere konuştum. Bir daha da bu konuyla alakalı konuşmak istemiyorum. Eğer bir gün tekrar konuşmam gerekirse yine çıkar konuşurum.
"O yüzden sürekli bir şeyleri konuşmak, konuştuğumun değerini düşürür. Ben bir kere söyleyeceğimi söyledim ve benim için bu konu kapandı. Ama ilerleyen zamanlarda tekrar konuşmam gerekirse o zaman konuşurum. Ama Allah inşallah bir daha bize konuşmayı nasip etmez."
"Artık işin içerisine devletimiz girdi. Burada yorum yapmanın bir anlamı yok. Çünkü devlet girdiği için işe yorumlar bize de zarar verir, sizlere de zarar verir. Hiç gerek yok. Artık bırakacağız akışına. Çünkü artık olması gereken şey oluyor diye düşünüyorum"