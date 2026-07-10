Fenerbahçe'nin süper yıldızı Amerika'da kayıplara karıştı... 'Yaşadıklarını anlamak zor'

"Bayanlar ve baylar… N’Golo Kanté’nin bu Dünya Kupası’nda yaşadıklarını anlamak gerçekten zor. Turnuva öncesinde birçok kişi onu Fransa’nın ilk 11’inin vazgeçilmez isimlerinden biri olarak gösteriyordu. Ancak 2026 Dünya Kupası başladığından bu yana Kanté, henüz tek bir dakika bile süre alamadı. Neslinin en iyi orta saha oyuncularından biri, dünya şampiyonu, saha içinde ve dışında örnek gösterilen bir profesyonel olan Kanté, tüm maçları yedek kulübesinden takip etmeye devam ediyor. Birçok futbolsever için bu karar hâlâ büyük bir şaşkınlık ve haksızlık olarak görülüyor."