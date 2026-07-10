2026 FIFA Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken, Boston Stadı'nda oynanan dev çeyrek final mücadelesinde Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Fransa'da sevinç ve şaşkınlık bir arada yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin süper yıldızı Amerika'da kayıplara karıştı... 'Yaşadıklarını anlamak zor'
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı eleyerek yarı finale yükselen Fransa'da, Fenerbahçe forması giyen dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kante'nin turnuvada henüz 1 dakika bile süre alamamış olması dünya basınında şok etkisi yarattı.Haber Merkezi
Fransızlar yarı finale yükselmenin coşkusunu yaşarken, futbol kamuoyunun odağındaki asıl konu ise Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin turnuvadaki gizemli durumu oldu.
Turnuva öncesi Horozlar'ın en büyük kozlarından biri olarak gösterilen tecrübeli oyuncunun neden kulübeye hapsedildiği sorusu hala yanıt bulamadı.
YAŞADIKLARINI ANLAMAK GERÇEKTEN ZOR!
Kante'nin çeyrek final maçı da dahil olmak üzere turnuva başladığından beri sahaya adım dahi atmamış olması, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Deneyimli oyuncunun durumuna dikkat çeken spor otoriteleri, karara anlam vermekte zorlanıyor:
"Bayanlar ve baylar… N’Golo Kanté’nin bu Dünya Kupası’nda yaşadıklarını anlamak gerçekten zor. Turnuva öncesinde birçok kişi onu Fransa’nın ilk 11’inin vazgeçilmez isimlerinden biri olarak gösteriyordu. Ancak 2026 Dünya Kupası başladığından bu yana Kanté, henüz tek bir dakika bile süre alamadı. Neslinin en iyi orta saha oyuncularından biri, dünya şampiyonu, saha içinde ve dışında örnek gösterilen bir profesyonel olan Kanté, tüm maçları yedek kulübesinden takip etmeye devam ediyor. Birçok futbolsever için bu karar hâlâ büyük bir şaşkınlık ve haksızlık olarak görülüyor."
L'INTERNAUTE: FAS KARŞISINDA NEDEN OYNAMADI?
Fransız basınının önde gelen mecralarından L'Internaute ise Teknik Direktör Didier Deschamps'ın orta sahadaki bu ısrarcı tercihini sert sözlerle eleştirdi.
Yayınlanan analizde şu ifadelere yer verildi:
"N'Golo Kanté, Amerika'daki 2026 Dünya Kupası'nda Fransa için kilit bir oyuncu, ancak orta saha oyuncusu turnuvanın başlangıcından bu yana tek bir dakika bile oynamadı. Fransız orta sahasında hiçbir değişiklik yok, dolayısıyla N'Golo Kanté'de de değişiklik yok! N'Golo Kanté, özellikle Didier Deschamps'ın 2026 Dünya Kupası için seçtiği 26 kişilik kadroda, Fransa milli takımında benzersiz bir konuma sahip. Ve bu sadece yaşı (35) nedeniyle değil; kadrodaki en yaşlı oyuncu!"
2018 RUHUNDAN KULÜBEYE...
Haberin devamında Kante'nin takım içerisindeki tarihi önemine de vurgu yapılarak, "Defansif orta saha oyuncusu; Lucas Hernandez, Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé ile birlikte, 2018'deki zaferle sonuçlanan dünya şampiyonluğu kampanyasının 'hayatta kalanlarından' biri. Son ikisi tartışmasız ilk 11 oyuncusu iken ve Lucas Hernandez, son 16 turunda İsveç'e karşı oynanan maçta biraz süre alırken, N'Golo Kanté'nin oyun süresi bu Fas maçından sonra da kayıplara karıştı" denildi.
Fenerbahçeli taraftarların da yakından takip ettiği tecrübeli yıldızın, yarı final ve olası final müsabakalarında Deschamps'tan forma şansı bulup bulamayacağı büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.