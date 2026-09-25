Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe'nin itirazı sonuç verdi: UEFA yıldız oyuncuya indirim yaptı

Fenerbahçe'nin itirazı sonuç verdi: UEFA yıldız oyuncuya indirim yaptı

UEFA Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Matteo Guendouzi için yaptığı itirazı karara bağladı. Fransız futbolcuya verilen 4 maçlık men cezasında indirime gidildi.

Kaynak: DHA
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Fenerbahçe'nin itirazı sonuç verdi: UEFA yıldız oyuncuya indirim yaptı - Resim: 1

Fenerbahçe'nin, Matteo Guendouzi'ye verilen 4 maçlık men cezasına yaptığı itiraz sonuçlandı.

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Fenerbahçe'nin itirazı sonuç verdi: UEFA yıldız oyuncuya indirim yaptı - Resim: 2

GUENDOUZI'NİN CEZASI 3 MAÇA İNDİRİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki Olympique Lyon maçının ardından cezalandırılan Fransız futbolcunun yaptırımı, UEFA Tahkim Kurulu tarafından 3 maça indirildi.

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Fenerbahçe'nin itirazı sonuç verdi: UEFA yıldız oyuncuya indirim yaptı - Resim: 3

ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYABİLECEK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Guendouzi'ye verilen yeni cezanın 2 maçı, bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelendi.

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Fenerbahçe'nin itirazı sonuç verdi: UEFA yıldız oyuncuya indirim yaptı - Resim: 4

10 Eylül'deki Roma karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Guendouzi, böylece 14 Ekim'de oynanacak Aston Villa maçında görev yapabilecek.

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Fenerbahçe'nin itirazı sonuç verdi: UEFA yıldız oyuncuya indirim yaptı - Resim: 5

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüp, UEFA Tahkim Kurulu'nun kararını resmi açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

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Fenerbahçe'nin itirazı sonuç verdi: UEFA yıldız oyuncuya indirim yaptı - Resim: 6

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

“26 Ağustos 2026 tarihinde Olympique Lyonnais ile oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu müsabakasının ardından futbolcumuz Matteo Guendouzi hakkında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilen karara ilişkin olarak Kulübümüzce UEFA Tahkim Kurulu nezdinde yapılan itiraz sonuçlanmıştır.

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Fenerbahçe'nin itirazı sonuç verdi: UEFA yıldız oyuncuya indirim yaptı - Resim: 7

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından futbolcumuza verilen, ikisi ertelemeli dört maçlık müsabakalardan men cezası; Kulübümüzün itirazı üzerine UEFA Tahkim Kurulu tarafından, ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam üç maçlık men cezası olarak karara bağlanmıştır.

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Fenerbahçe'nin itirazı sonuç verdi: UEFA yıldız oyuncuya indirim yaptı - Resim: 8

10 Eylül 2026 tarihinde oynanan Roma karşılaşmasında forma giyemeyen futbolcumuz Matteo Guendouzi, UEFA Tahkim Kurulu’nun söz konusu kararına bağlı olarak, 14 Ekim 2026 tarihinde oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyebilecektir.”

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