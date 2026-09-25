Fenerbahçe'nin, Matteo Guendouzi'ye verilen 4 maçlık men cezasına yaptığı itiraz sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin itirazı sonuç verdi: UEFA yıldız oyuncuya indirim yaptı
UEFA Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Matteo Guendouzi için yaptığı itirazı karara bağladı. Fransız futbolcuya verilen 4 maçlık men cezasında indirime gidildi.Kaynak: DHA
GUENDOUZI'NİN CEZASI 3 MAÇA İNDİRİLDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki Olympique Lyon maçının ardından cezalandırılan Fransız futbolcunun yaptırımı, UEFA Tahkim Kurulu tarafından 3 maça indirildi.
ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYABİLECEK
Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Guendouzi'ye verilen yeni cezanın 2 maçı, bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelendi.
10 Eylül'deki Roma karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Guendouzi, böylece 14 Ekim'de oynanacak Aston Villa maçında görev yapabilecek.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Sarı-lacivertli kulüp, UEFA Tahkim Kurulu'nun kararını resmi açıklamayla kamuoyuna duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
“26 Ağustos 2026 tarihinde Olympique Lyonnais ile oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu müsabakasının ardından futbolcumuz Matteo Guendouzi hakkında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilen karara ilişkin olarak Kulübümüzce UEFA Tahkim Kurulu nezdinde yapılan itiraz sonuçlanmıştır.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından futbolcumuza verilen, ikisi ertelemeli dört maçlık müsabakalardan men cezası; Kulübümüzün itirazı üzerine UEFA Tahkim Kurulu tarafından, ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam üç maçlık men cezası olarak karara bağlanmıştır.
10 Eylül 2026 tarihinde oynanan Roma karşılaşmasında forma giyemeyen futbolcumuz Matteo Guendouzi, UEFA Tahkim Kurulu’nun söz konusu kararına bağlı olarak, 14 Ekim 2026 tarihinde oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyebilecektir.”