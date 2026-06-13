Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe'nin gündemindeydi, Lewandowski'nin yeni adresi herkesi şaşkına çevirdi

Fenerbahçe'nin gündemindeydi, Lewandowski'nin yeni adresi herkesi şaşkına çevirdi

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin yeni adresi belli oldu. Polonyalı yıldız kariyeriyle ilgili şaşırtıcı bir karar aldı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Fenerbahçe'nin gündemindeydi, Lewandowski'nin yeni adresi herkesi şaşkına çevirdi - Resim: 1

Barcelona ile sözleşmesi sona eren Robert Lewandowski, 4 yıllık macerasını noktaladı. Polonyalı yıldızın yeni adresi futbol dünyasında merakla bekleniyordu.

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Fenerbahçe'nin gündemindeydi, Lewandowski'nin yeni adresi herkesi şaşkına çevirdi - Resim: 2

FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Avrupa'da devam etmek istediği konuşulan Lewandowski Fenerbahçe'nin gündemine de gelmişti. Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Lewandowski için özellikle başkanlık seçim sürecinde dikkat çeken iddialar ortaya atılmıştı.

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Fenerbahçe'nin gündemindeydi, Lewandowski'nin yeni adresi herkesi şaşkına çevirdi - Resim: 3

HAKAN SAFİ'NİN TRANSFER LİSTESİNDEYDİ

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi'nin seçim öncesinde Lewandowski'ye yıllık 20 milyon euroya ulaşabilecek bir teklif sunduğu öne sürülmüştü.

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Fenerbahçe'nin gündemindeydi, Lewandowski'nin yeni adresi herkesi şaşkına çevirdi - Resim: 4

LEWANDOWSKI CHICAGO FIRE İLE ANLAŞTI

Meczyki'nin haberine göre Robert Lewandowski, kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etme kararı aldı. Tecrübeli golcü, MLS ekiplerinden Chicago Fire ile anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe'nin gündemindeydi, Lewandowski'nin yeni adresi herkesi şaşkına çevirdi - Resim: 5

Barcelona ile sözleşmesi sona erdiği için serbest statüde bulunan Lewandowski için Chicago Fire herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

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Fenerbahçe'nin gündemindeydi, Lewandowski'nin yeni adresi herkesi şaşkına çevirdi - Resim: 6

YILDA YAKLAŞIK 20 MİLYON EURO KAZANACAK

Haberde, 37 yaşındaki futbolcunun yıllık net 15 milyon euro kazanacağı belirtildi. Bonuslarla birlikte bu rakamın 20 milyon euro seviyesine çıkabileceği ifade edildi.

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Fenerbahçe'nin gündemindeydi, Lewandowski'nin yeni adresi herkesi şaşkına çevirdi - Resim: 7

2-3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMASI BEKLENİYOR

Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi ile birlikte kısa süre içinde Chicago'ya giderek son detayları görüşeceği aktarıldı. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

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Fenerbahçe'nin gündemindeydi, Lewandowski'nin yeni adresi herkesi şaşkına çevirdi - Resim: 8

Tarafların 2 ya da 3 yıllık sözleşme üzerinde çalıştığı belirtilirken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

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Fenerbahçe'nin gündemindeydi, Lewandowski'nin yeni adresi herkesi şaşkına çevirdi - Resim: 9

BARCELONA'DA GEÇEN SEZON 46 MAÇTA 19 GOL ATTI

Polonyalı yıldız, 2025-26 sezonunda Barcelona formasıyla 46 karşılaşmaya çıktı. Lewandowski bu maçlarda 19 gol atarken 4 de asist yaptı.

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