Barcelona ile sözleşmesi sona eren Robert Lewandowski, 4 yıllık macerasını noktaladı. Polonyalı yıldızın yeni adresi futbol dünyasında merakla bekleniyordu.
Fenerbahçe'nin gündemindeydi, Lewandowski'nin yeni adresi herkesi şaşkına çevirdi
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin yeni adresi belli oldu. Polonyalı yıldız kariyeriyle ilgili şaşırtıcı bir karar aldı.Furkan Çelik
FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU
Avrupa'da devam etmek istediği konuşulan Lewandowski Fenerbahçe'nin gündemine de gelmişti. Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Lewandowski için özellikle başkanlık seçim sürecinde dikkat çeken iddialar ortaya atılmıştı.
HAKAN SAFİ'NİN TRANSFER LİSTESİNDEYDİ
Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi'nin seçim öncesinde Lewandowski'ye yıllık 20 milyon euroya ulaşabilecek bir teklif sunduğu öne sürülmüştü.
LEWANDOWSKI CHICAGO FIRE İLE ANLAŞTI
Meczyki'nin haberine göre Robert Lewandowski, kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etme kararı aldı. Tecrübeli golcü, MLS ekiplerinden Chicago Fire ile anlaşmaya vardı.
Barcelona ile sözleşmesi sona erdiği için serbest statüde bulunan Lewandowski için Chicago Fire herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
YILDA YAKLAŞIK 20 MİLYON EURO KAZANACAK
Haberde, 37 yaşındaki futbolcunun yıllık net 15 milyon euro kazanacağı belirtildi. Bonuslarla birlikte bu rakamın 20 milyon euro seviyesine çıkabileceği ifade edildi.
2-3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMASI BEKLENİYOR
Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi ile birlikte kısa süre içinde Chicago'ya giderek son detayları görüşeceği aktarıldı. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.
Tarafların 2 ya da 3 yıllık sözleşme üzerinde çalıştığı belirtilirken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
BARCELONA'DA GEÇEN SEZON 46 MAÇTA 19 GOL ATTI
Polonyalı yıldız, 2025-26 sezonunda Barcelona formasıyla 46 karşılaşmaya çıktı. Lewandowski bu maçlarda 19 gol atarken 4 de asist yaptı.