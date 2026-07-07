Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitmişti: Acun Ilıcalı Hull City'de kritik göreve getirdi

Premier Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Hull City, yeni sezon öncesinde yönetim kadrosunu güçlendirdi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, sportif direktörlük görevine Okan Özkan'ın getirildiğini duyurdu.
Premier Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Hull City, yeni sezon öncesinde yönetim kadrosunu güçlendirdi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, sportif direktörlük görevine Okan Özkan'ın getirildiğini duyurdu.
FENERBAHÇE'DEN AVRUPA'YA
Futbol kariyerini yöneticilik alanında sürdüren Okan Özkan, uzun yıllar Fenerbahçe'de çeşitli görevlerde bulundu.
Son olarak sarı-lacivertli kulüpte futbol koordinatörlüğü yapan Özkan, geçtiğimiz sezon ise Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Pogon Szczecin'de futbol ve scout direktörü olarak görev aldı.
ACUN ILICALI'DAN STRATEJİK HAMLE
Premier Lig'deki ilk sezonuna hazırlanan Hull City, sportif yapılanmasını güçlendirmek adına Okan Özkan'a teklif sundu.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Tarafların anlaşmasının ardından deneyimli futbol adamı resmen kulübün yeni sportif direktörü oldu.
Pogon Szczecin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Okan Özkan'ın, İngiliz Premier Ligi'nde mücadele eden Hull City AFC'de sportif direktörlük pozisyonunu üstlenme teklifini kabul ettiğini bildirir.
Okan'ın bu görevi üstlenmesi büyük bir onur. Premier Ligi'ne doğrudan Polonya kulübünden gelen ilk sportif direktör olacak."
"Bu, onun kariyerinde önemli bir adım olmanın yanı sıra, Pogon Szczecin'in yapısını oluşturan kişilerin yüksek yetkinliklerini, profesyonelliklerini ve kalitesini de doğruluyor.
Kulübümüzde geçirdiği süre boyunca Okan, scouting ve rekrutasyon departmanının inşasında ve sportif stratejinin ortak yaratılmasında kilit bir rol oynadı."
"Katkıları, organizasyonun sağlam temellerini oluşturmaya ve Pogoń Szczecin'in uzun vadeli sportif gelişim vizyonunun gerçekleştirilmesine önemli ölçüde yardımcı oldu.
Pogoń Szczecin SA yönetimi, Okan'a kulübümüzün gelişimine yaptığı katkı, bağlılık ve emek için teşekkür eder. Hull City'deki kariyerinin yeni bölümünde kendisine başarılar ve pek çok zafer dileriz."
TRANSFER PLANLAMASINI YÖNETECEK
Hull City yönetiminin, Okan Özkan'ın Avrupa futbolundaki tecrübesi ve geniş oyuncu izleme ağı sayesinde transfer operasyonlarını daha güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedeflediği belirtildi.
Özkan'ın kısa süre içinde teknik heyetle birlikte yeni sezon kadro planlaması ve transfer çalışmalarına başlayacağı ifade edildi.