Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitmişti: Acun Ilıcalı Hull City'de kritik göreve getirdi

Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitmişti: Acun Ilıcalı Hull City'de kritik göreve getirdi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sportif yapılanmasında önemli bir değişikliğe gitti. İngiliz ekibi, sportif direktörlük görevine daha önce Fenerbahçe'de görev yapan Okan Özkan'ı getirdi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitmişti: Acun Ilıcalı Hull City'de kritik göreve getirdi - Resim: 1

Premier Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Hull City, yeni sezon öncesinde yönetim kadrosunu güçlendirdi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, sportif direktörlük görevine Okan Özkan'ın getirildiğini duyurdu.

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Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitmişti: Acun Ilıcalı Hull City'de kritik göreve getirdi - Resim: 2

FENERBAHÇE'DEN AVRUPA'YA

Futbol kariyerini yöneticilik alanında sürdüren Okan Özkan, uzun yıllar Fenerbahçe'de çeşitli görevlerde bulundu.

Son olarak sarı-lacivertli kulüpte futbol koordinatörlüğü yapan Özkan, geçtiğimiz sezon ise Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Pogon Szczecin'de futbol ve scout direktörü olarak görev aldı.

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Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitmişti: Acun Ilıcalı Hull City'de kritik göreve getirdi - Resim: 3

ACUN ILICALI'DAN STRATEJİK HAMLE

Premier Lig'deki ilk sezonuna hazırlanan Hull City, sportif yapılanmasını güçlendirmek adına Okan Özkan'a teklif sundu.

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Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitmişti: Acun Ilıcalı Hull City'de kritik göreve getirdi - Resim: 4

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Tarafların anlaşmasının ardından deneyimli futbol adamı resmen kulübün yeni sportif direktörü oldu.

Pogon Szczecin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Okan Özkan'ın, İngiliz Premier Ligi'nde mücadele eden Hull City AFC'de sportif direktörlük pozisyonunu üstlenme teklifini kabul ettiğini bildirir.

Okan'ın bu görevi üstlenmesi büyük bir onur. Premier Ligi'ne doğrudan Polonya kulübünden gelen ilk sportif direktör olacak."

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Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitmişti: Acun Ilıcalı Hull City'de kritik göreve getirdi - Resim: 5

"Bu, onun kariyerinde önemli bir adım olmanın yanı sıra, Pogon Szczecin'in yapısını oluşturan kişilerin yüksek yetkinliklerini, profesyonelliklerini ve kalitesini de doğruluyor.

Kulübümüzde geçirdiği süre boyunca Okan, scouting ve rekrutasyon departmanının inşasında ve sportif stratejinin ortak yaratılmasında kilit bir rol oynadı."

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Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitmişti: Acun Ilıcalı Hull City'de kritik göreve getirdi - Resim: 6

"Katkıları, organizasyonun sağlam temellerini oluşturmaya ve Pogoń Szczecin'in uzun vadeli sportif gelişim vizyonunun gerçekleştirilmesine önemli ölçüde yardımcı oldu.

Pogoń Szczecin SA yönetimi, Okan'a kulübümüzün gelişimine yaptığı katkı, bağlılık ve emek için teşekkür eder. Hull City'deki kariyerinin yeni bölümünde kendisine başarılar ve pek çok zafer dileriz."

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Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitmişti: Acun Ilıcalı Hull City'de kritik göreve getirdi - Resim: 7

TRANSFER PLANLAMASINI YÖNETECEK

Hull City yönetiminin, Okan Özkan'ın Avrupa futbolundaki tecrübesi ve geniş oyuncu izleme ağı sayesinde transfer operasyonlarını daha güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedeflediği belirtildi.

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Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitmişti: Acun Ilıcalı Hull City'de kritik göreve getirdi - Resim: 8

Özkan'ın kısa süre içinde teknik heyetle birlikte yeni sezon kadro planlaması ve transfer çalışmalarına başlayacağı ifade edildi.

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