Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitmişti: Acun Ilıcalı Hull City'de kritik göreve getirdi

"Bu, onun kariyerinde önemli bir adım olmanın yanı sıra, Pogon Szczecin'in yapısını oluşturan kişilerin yüksek yetkinliklerini, profesyonelliklerini ve kalitesini de doğruluyor.

Kulübümüzde geçirdiği süre boyunca Okan, scouting ve rekrutasyon departmanının inşasında ve sportif stratejinin ortak yaratılmasında kilit bir rol oynadı."