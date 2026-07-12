Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe'de yönetim neşteri vurdu: 9 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de yönetim neşteri vurdu: 9 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına giden sarı-lacivertlilerde ayrılık listesi netleşti. İşte gönderilmesi planlanan isimler…

Kaynak: Diğer
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Fenerbahçe'de yönetim neşteri vurdu: 9 futbolcuyla yollar ayrılıyor - Resim: 1

Fenerbahçe’de ayrılık rüzgârı

Yeni sezon öncesi kadrosunu yeniden şekillendirmek isteyen Fenerbahçe’de önemli bir liste ortaya çıktı. Yönetim, birçok oyuncuyla yolları ayırmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de yönetim neşteri vurdu: 9 futbolcuyla yollar ayrılıyor - Resim: 2

Anthony Musaba

Sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılayamayan Anthony Musaba için ayrılık kararı alındı. Oyuncuya gelecek teklifler değerlendirilecek.

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Fenerbahçe'de yönetim neşteri vurdu: 9 futbolcuyla yollar ayrılıyor - Resim: 3

Sofyan Amrabat

Orta sahada istikrar arayan Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat ile de yolların ayrılması planlanıyor.

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Fenerbahçe'de yönetim neşteri vurdu: 9 futbolcuyla yollar ayrılıyor - Resim: 4

Nelson Semedo

Savunma hattında değişime gitmek isteyen yönetim, Nelson Semedo için gelecek teklifleri bekleme kararı aldı.

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Fenerbahçe'de yönetim neşteri vurdu: 9 futbolcuyla yollar ayrılıyor - Resim: 5

Omar Fayed

Genç oyuncu Omar Fayed’in de yeni sezonda kadro planlamasında düşünülmediği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de yönetim neşteri vurdu: 9 futbolcuyla yollar ayrılıyor - Resim: 6

Rodrigo Becao

Defans hattında köklü değişim planlayan sarı-lacivertlilerde Rodrigo Becao’nun da listede olduğu belirtiliyor.

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Fenerbahçe'de yönetim neşteri vurdu: 9 futbolcuyla yollar ayrılıyor - Resim: 7

Diego Carlos

Tecrübeli savunmacı Diego Carlos için de ayrılık ihtimali gündemde yer alıyor.

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Fenerbahçe'de yönetim neşteri vurdu: 9 futbolcuyla yollar ayrılıyor - Resim: 8

Jayden Oosterwolde

Fenerbahçe’nin genç oyuncularından Jayden Oosterwolde’nin de gönderilmesi planlanan isimler arasında olduğu ifade ediliyor.

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Fenerbahçe'de yönetim neşteri vurdu: 9 futbolcuyla yollar ayrılıyor - Resim: 9

Dominik Livakovic

Kalede değişiklik ihtimali doğarken, Dominik Livakovic’in durumu da belirsizliğini koruyor.

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Fenerbahçe'de yönetim neşteri vurdu: 9 futbolcuyla yollar ayrılıyor - Resim: 10

İrfan Can Eğribayat

Kaleci rotasyonunda yer alan İrfan Can Eğribayat’ın da ayrılık listesinde olduğu konuşuluyor.

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