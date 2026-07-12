Fenerbahçe'de yönetim neşteri vurdu: 9 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Fenerbahçe’de ayrılık rüzgârı
Yeni sezon öncesi kadrosunu yeniden şekillendirmek isteyen Fenerbahçe’de önemli bir liste ortaya çıktı. Yönetim, birçok oyuncuyla yolları ayırmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe’de ayrılık rüzgârı
Yeni sezon öncesi kadrosunu yeniden şekillendirmek isteyen Fenerbahçe’de önemli bir liste ortaya çıktı. Yönetim, birçok oyuncuyla yolları ayırmaya hazırlanıyor.
Anthony Musaba
Sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılayamayan Anthony Musaba için ayrılık kararı alındı. Oyuncuya gelecek teklifler değerlendirilecek.
Sofyan Amrabat
Orta sahada istikrar arayan Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat ile de yolların ayrılması planlanıyor.
Nelson Semedo
Savunma hattında değişime gitmek isteyen yönetim, Nelson Semedo için gelecek teklifleri bekleme kararı aldı.
Omar Fayed
Genç oyuncu Omar Fayed’in de yeni sezonda kadro planlamasında düşünülmediği öğrenildi.
Rodrigo Becao
Defans hattında köklü değişim planlayan sarı-lacivertlilerde Rodrigo Becao’nun da listede olduğu belirtiliyor.
Diego Carlos
Tecrübeli savunmacı Diego Carlos için de ayrılık ihtimali gündemde yer alıyor.
Jayden Oosterwolde
Fenerbahçe’nin genç oyuncularından Jayden Oosterwolde’nin de gönderilmesi planlanan isimler arasında olduğu ifade ediliyor.
Dominik Livakovic
Kalede değişiklik ihtimali doğarken, Dominik Livakovic’in durumu da belirsizliğini koruyor.
İrfan Can Eğribayat
Kaleci rotasyonunda yer alan İrfan Can Eğribayat’ın da ayrılık listesinde olduğu konuşuluyor.