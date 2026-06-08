Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Hakan Safi Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki rakibini satın alabilir

Hakan Safi Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki rakibini satın alabilir

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kaybeden iş insanı Hakan Safi'nin Süper Lig'den bir kulübü satın alacağı iddia edildi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Hakan Safi Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki rakibini satın alabilir - Resim: 1

Fenerbahçe başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'a kaybeden Hakan Safi'nin Süper Lig'den bir kulüp satın alacağı iddia edildi.

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Hakan Safi Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki rakibini satın alabilir - Resim: 2

AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Fenerbahçe'de dün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da rakibi Aziz Yıldırım'a karşı ağır bir seçim yenilgisi alan Hakan Safi, kendisine oy vermeyen taraftarları eleştiren bir açıklamada bulunmuştu.

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Hakan Safi Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki rakibini satın alabilir - Resim: 3

SEÇMENLERİ ELEŞTİRMİŞTİ

Seçim sonucu henüz belli olmadan Aziz Yıldırım'ın farklı bir şekilde önde olduğunu gören Hakan Safi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Kontratlarını da yaptım. Takdiri Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Hakan Safi Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki rakibini satın alabilir - Resim: 4

'FENERBAHÇE'NİN EMRİNDEYİM'

Hakan Safi'nin bu sözleri, sarı lacivertli camiada tartışma yaratsa da ayrıca Aziz Yıldırım'ı tebrik ederek Fenerbahçe'nin her zaman emrinde olduğunu da belirtmişti.

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Hakan Safi Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki rakibini satın alabilir - Resim: 5

YİNE DE SÜPER LİG'DE TAKIM YÖNEBİLİR

Aziz Yıldırım'ın 8 yıl sonra yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçilmesinin ardından Hakan Safi'nin farklı bir şekilde Süper Lig'de başkanlık yapacağı iddiası gündeme geldi.

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Hakan Safi Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki rakibini satın alabilir - Resim: 6

HAKAN SAFİ İÇİN EYÜPSPOR İDDİASI

Spor muhabiri Serkan Morova'nın haberine göre; Hakan Safi, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'u satın almak için girişimlerde bulunabilir.

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Hakan Safi Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki rakibini satın alabilir - Resim: 7

FENERBAHÇE MAÇIYLA KÜMEDE KALMIŞLARDI

Geçtiğimiz sezonun son haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalarak Süper Lig'e tutunmayı başaran Eyüpspor, ocak ayından itibaren TMSF'nin kayyım yönetiminde bulunuyor.

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Hakan Safi Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki rakibini satın alabilir - Resim: 8

Fenerbahçe için iddialı vaatlerde bulunan Hakan Safi’nin, futbola olan tutkusu nedeniyle yatırım yapma isteğini bu hamleyle sürdüreceği konuşuluyor.

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