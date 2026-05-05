Fenerbahçe'de başkan adaylarının teknik direktör listesi belli oluyor

Fenerbahçe'de başkan adaylarının teknik direktör listesi belli oluyor

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi teknik direktör adayları netleşmeye başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de merakla beklenen başkanlık seçimi 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Seçim süreci yaklaşırken adaylık ve teknik direktör planlaması kulübün en sıcak gündem maddeleri arasında yer alıyor.

BAŞKAN ADAYLARI NETLEŞMEYE BAŞLADI

Şu ana kadar Barış Göktürk ve Hakan Safi resmen adaylıklarını açıklarken, Mehmet Ali Aydınlar da başkan adayı olmayacağını açıkladı.

Öte yandan eski başkan Aziz Yıldırım’ın da seçimle ilgili vereceği karar camiada merakla takip ediliyor.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

Mevcut adaylar çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılması halinde takımın başına kimin geçeceği en büyük soru işareti olarak öne çıkıyor.

GÜNDEMDEKİ TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

Sebastian Hoeness

Sebastian Hoeness, 2023’ten bu yana VfB Stuttgart’ı çalıştırıyor ve Almanya’da gelecek vadeden teknik adamlar arasında gösteriliyor. Hakan Safi’nin Alman çalıştırıcıyla temas kurduğu iddia ediliyor.

Oliver Glasner

Oliver Glasner, Crystal Palace ile sözleşme uzatmama kararı aldı. Daha önce Eintracht Frankfurt ve Wolfsburg gibi takımlarda başarılar elde eden Glasner’in sezon sonunda boşta kalması bekleniyor.

Jürgen Klopp

Jürgen Klopp için de iddialar gündeme gelse de, deneyimli teknik adamın farklı projelere daha sıcak baktığı ve bu ihtimalin düşük olduğu ifade ediliyor.

YERLİ ALTERNATİFLER

Aykut Kocaman ve İsmail Kartal da yerli adaylar arasında öne çıkıyor.

Özellikle Aykut Kocaman’ın olası bir Aziz Yıldırım yönetiminde yeniden görev alabileceği konuşuluyor.

