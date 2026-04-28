İstanbul’da bankacılık mevzuatına aykırı biçimde yüksek faiz ve komisyon oranları uygulayarak tefecilik yaptığı belirlenen Q Yatırım Bankası'na operasyon düzenlendi. Operasyonda dört yönetici gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir finans kuruluşunun bankacılık kurallarını ihlal ederek yüksek faiz ve komisyonlarla tefecilik faaliyetinde bulunduğunu tespit etti. Kredi kullanan müşterilerden erken kapama işlemlerinde fahiş oranlarda ek ücret talep edilerek haksız kazanç elde edildiği saptandı. Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen Q Bank adlı finans kuruluşuna yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda, yönetici pozisyonundaki dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

OCAK AYINDA DA OPERASYON YAPILMIŞTI

Q Yatırım Bankası hakkında ocak ayında da benzer bir soruşturma başlatılmış ve bankanın, Merkez Bankası'nın belirlediği oranların üzerinde faizle mali zorluk yaşayan şirketlere kredi adı altında borç para verip haksız kazanç sağladığı iddia edilmişti. Soruşturma kapsamında beş şüpheli tutuklanırken, gözaltına alınan dört şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.