Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile yeni teknik direktör ve transferler de netleşti

HAKAN VE MERİH İÇİN NABIZ YOKLAYABİLİR

Her ne kadar Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı isimler olsa da Aziz Yıldırım'ın da Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral ile görüşerek transfer için nabız yoklayabileceği konuşuluyor.