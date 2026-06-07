Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Aziz Yıldırım büyük bir oy farkıyla 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçildi.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile yeni teknik direktör ve transferler de netleşti
Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de 8 yıl sonra başkanlığa seçilmesiyle birlikte sarı lacivertli camiada gözler yeni teknik direktör ve transferlere çevrildi.Furkan Çelik
AZİZ YILDIRIM'DAN SEÇİMDE BÜYÜK FARK
Rekor katılımın olduğu seçimde Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alırken Hakan Safi ise 9 bin 927 oy aldı.
GÖZLER TEKNİK DİREKTÖR VE TRANSFERLERDE
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesinin ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına ve hangi transferlerin gerçekleşeceğine çevrildi.
AYKUT KOCAMAN BEKLENİYOR
Seçim süreci boyunca sıkça Aykut Kocaman'ı takımın başına getireceği söylenmesine rağmen bu konuda net bir söylemden kaçınan Aziz Yıldırım'ın kısa süre içerisinde teknik direktörlük koltuğunu tecrübeli teknik adama emanet etmesi bekleniyor.
EKBİYİLE BİR SÜREDİR TRANSFER İZLİYOR
TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre; Aykut Kocaman ve ekibi bir süredir Fenerbahçe'de ihtiyaç duyulan mevkilerle ilgili transfere aday futbolcuları izliyor.
OĞUZ ÇETİN FUTBOL AKLI OLACAK
Aziz Yıldırım daha önce de belirttiği üzere futboldan sorumlu isim olarak kulübün efsane isimlerinden Oğuz Çetin ile çalışacak.
Ayrıca teknik ekipte de eski futbolculardan yerli ve yabancı isimlerin yer alması bekleniyor.
İLK TRANSFERİ MURIQI OLABİLİR
Aziz Yıldırım'ın 15 gün içinde kadroya takviyelerin geleceğini belirttikten sonra transfer konusunda da taraftarlar beklenti içerisine girdi.
Aziz Yıldırım'ın ilk transferini Mallorca'dan Vedat Muriqi'yi geri getirerek gerçekleştirebilir.
Kosovalı golcüyle anlaşmaya varan Aziz Yıldırım Mallorca'yı da bonservis konusunda ikna etmeye çalışacak.
GUIRASSY İÇİN MASAYA OTURULACAK
Öte yandan Aziz Yıldırım'ın bir diğer anlaşmaya vardığı Serhou Guirassy için de Borussia Dortmund ile masaya oturulacak.
Bu iki golcünün Aziz Yıldırım'ın santrfor bölgesine yapacağı transferler olması bekleniyor.
HAKAN VE MERİH İÇİN NABIZ YOKLAYABİLİR
Her ne kadar Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı isimler olsa da Aziz Yıldırım'ın da Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral ile görüşerek transfer için nabız yoklayabileceği konuşuluyor.
SOL STOPER TRANSFERİ KARAR AŞAMASINDA
Aziz Yıldırım her halükarda bir de sol stoper transferi yapmayı planlıyor.
Bu doğrultuda İngiltere Premier Lig'den adayları ve transfer ihtimallerini değerlendiren Aziz Yıldırım cephesi, Oğuz Çetin ve yeni teknik direktör olması beklenen Aykut Kocaman'ın görüşleriyle transfer çalışmalarını şekillendirecek.