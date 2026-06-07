Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile yeni teknik direktör ve transferler de netleşti

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile yeni teknik direktör ve transferler de netleşti

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de 8 yıl sonra başkanlığa seçilmesiyle birlikte sarı lacivertli camiada gözler yeni teknik direktör ve transferlere çevrildi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile yeni teknik direktör ve transferler de netleşti - Resim: 1

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Aziz Yıldırım büyük bir oy farkıyla 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçildi.

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile yeni teknik direktör ve transferler de netleşti - Resim: 2

AZİZ YILDIRIM'DAN SEÇİMDE BÜYÜK FARK

Rekor katılımın olduğu seçimde Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alırken Hakan Safi ise 9 bin 927 oy aldı.

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile yeni teknik direktör ve transferler de netleşti - Resim: 3

GÖZLER TEKNİK DİREKTÖR VE TRANSFERLERDE

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesinin ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına ve hangi transferlerin gerçekleşeceğine çevrildi.

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile yeni teknik direktör ve transferler de netleşti - Resim: 4

AYKUT KOCAMAN BEKLENİYOR

Seçim süreci boyunca sıkça Aykut Kocaman'ı takımın başına getireceği söylenmesine rağmen bu konuda net bir söylemden kaçınan Aziz Yıldırım'ın kısa süre içerisinde teknik direktörlük koltuğunu tecrübeli teknik adama emanet etmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile yeni teknik direktör ve transferler de netleşti - Resim: 5

EKBİYİLE BİR SÜREDİR TRANSFER İZLİYOR

TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre; Aykut Kocaman ve ekibi bir süredir Fenerbahçe'de ihtiyaç duyulan mevkilerle ilgili transfere aday futbolcuları izliyor.

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile yeni teknik direktör ve transferler de netleşti - Resim: 6

OĞUZ ÇETİN FUTBOL AKLI OLACAK

Aziz Yıldırım daha önce de belirttiği üzere futboldan sorumlu isim olarak kulübün efsane isimlerinden Oğuz Çetin ile çalışacak.

Ayrıca teknik ekipte de eski futbolculardan yerli ve yabancı isimlerin yer alması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile yeni teknik direktör ve transferler de netleşti - Resim: 7

İLK TRANSFERİ MURIQI OLABİLİR

Aziz Yıldırım'ın 15 gün içinde kadroya takviyelerin geleceğini belirttikten sonra transfer konusunda da taraftarlar beklenti içerisine girdi.

Aziz Yıldırım'ın ilk transferini Mallorca'dan Vedat Muriqi'yi geri getirerek gerçekleştirebilir.

Kosovalı golcüyle anlaşmaya varan Aziz Yıldırım Mallorca'yı da bonservis konusunda ikna etmeye çalışacak.

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile yeni teknik direktör ve transferler de netleşti - Resim: 8

GUIRASSY İÇİN MASAYA OTURULACAK

Öte yandan Aziz Yıldırım'ın bir diğer anlaşmaya vardığı Serhou Guirassy için de Borussia Dortmund ile masaya oturulacak.

Bu iki golcünün Aziz Yıldırım'ın santrfor bölgesine yapacağı transferler olması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile yeni teknik direktör ve transferler de netleşti - Resim: 9

HAKAN VE MERİH İÇİN NABIZ YOKLAYABİLİR

Her ne kadar Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı isimler olsa da Aziz Yıldırım'ın da Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral ile görüşerek transfer için nabız yoklayabileceği konuşuluyor.

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile yeni teknik direktör ve transferler de netleşti - Resim: 10

SOL STOPER TRANSFERİ KARAR AŞAMASINDA

Aziz Yıldırım her halükarda bir de sol stoper transferi yapmayı planlıyor.

Bu doğrultuda İngiltere Premier Lig'den adayları ve transfer ihtimallerini değerlendiren Aziz Yıldırım cephesi, Oğuz Çetin ve yeni teknik direktör olması beklenen Aykut Kocaman'ın görüşleriyle transfer çalışmalarını şekillendirecek.

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