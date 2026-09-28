Milli araya Eyüpspor karşısında aldığı 8-0'lık galibiyetle giren Fenerbahçe'de ara transfer dönemine yönelik kadro planlaması kapsamında gelecek ve gidecek oyuncular üzerinde çalışmalar hız kazanırken ayrılması gündemde olan isimlerden biri Ognjen Mimovic oldu
Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Büyük umutlarla gelmişti, maça çıkamadan gidiyor
Fenerbahçe'de şimdiden ara transfer dönemi için çalışmalara başlandı. Kadro planlaması kapsamında gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili yürütülen çalışamada Sırp sağ bek Ognjen Mimovic için ayrılık kararı alındığı öne sürüldü.Furkan Çelik
Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Sırp sağ bek, transferinin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen sarı-lacivertli formayla henüz resmi bir karşılaşmada süre alamadı.
6,7 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
Fenerbahçe, Mimovic'i 2024-25 sezonunun ara transfer döneminde Kızılyıldız'dan 6,7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti.
22 yaşındaki futbolcu, kısa süre içerisinde kiralık olarak Zenit'e gönderildi. Ardından Fenerbahçe'ye dönen Mimovic, 2025-26 sezonunun başında bu kez Pafos'a kiralandı.
Kıbrıs ekibindeki kiralık döneminin ardından yeniden İstanbul'a dönen Sırp futbolcu, bu sezon Fenerbahçe kadrosunda kaldı.
ROMA MAÇINDA İLK KEZ KADROYA GİRDİ
Mimovic, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynadığı karşılaşmada ilk kez maç kadrosuna dahil edildi. Ancak 22 yaşındaki sağ bek bu karşılaşmada da süre alamadı.
KOCAELİSPOR DEVREYE GİRDİ
Fanatik'in haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, ara transfer döneminde Mimovic'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Sırp futbolcunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerinde 2,7 milyon Euro olarak gösteriliyor.