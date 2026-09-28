Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Büyük umutlarla gelmişti, maça çıkamadan gidiyor

ROMA MAÇINDA İLK KEZ KADROYA GİRDİ

Mimovic, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynadığı karşılaşmada ilk kez maç kadrosuna dahil edildi. Ancak 22 yaşındaki sağ bek bu karşılaşmada da süre alamadı.