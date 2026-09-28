Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Büyük umutlarla gelmişti, maça çıkamadan gidiyor

Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Büyük umutlarla gelmişti, maça çıkamadan gidiyor

Fenerbahçe'de şimdiden ara transfer dönemi için çalışmalara başlandı. Kadro planlaması kapsamında gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili yürütülen çalışamada Sırp sağ bek Ognjen Mimovic için ayrılık kararı alındığı öne sürüldü.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Büyük umutlarla gelmişti, maça çıkamadan gidiyor - Resim: 1

Milli araya Eyüpspor karşısında aldığı 8-0'lık galibiyetle giren Fenerbahçe'de ara transfer dönemine yönelik kadro planlaması kapsamında gelecek ve gidecek oyuncular üzerinde çalışmalar hız kazanırken ayrılması gündemde olan isimlerden biri Ognjen Mimovic oldu

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Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Büyük umutlarla gelmişti, maça çıkamadan gidiyor - Resim: 2

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Sırp sağ bek, transferinin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen sarı-lacivertli formayla henüz resmi bir karşılaşmada süre alamadı.

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Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Büyük umutlarla gelmişti, maça çıkamadan gidiyor - Resim: 3

6,7 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe, Mimovic'i 2024-25 sezonunun ara transfer döneminde Kızılyıldız'dan 6,7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti.

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Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Büyük umutlarla gelmişti, maça çıkamadan gidiyor - Resim: 4

22 yaşındaki futbolcu, kısa süre içerisinde kiralık olarak Zenit'e gönderildi. Ardından Fenerbahçe'ye dönen Mimovic, 2025-26 sezonunun başında bu kez Pafos'a kiralandı.

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Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Büyük umutlarla gelmişti, maça çıkamadan gidiyor - Resim: 5

Kıbrıs ekibindeki kiralık döneminin ardından yeniden İstanbul'a dönen Sırp futbolcu, bu sezon Fenerbahçe kadrosunda kaldı.

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Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Büyük umutlarla gelmişti, maça çıkamadan gidiyor - Resim: 6

ROMA MAÇINDA İLK KEZ KADROYA GİRDİ

Mimovic, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynadığı karşılaşmada ilk kez maç kadrosuna dahil edildi. Ancak 22 yaşındaki sağ bek bu karşılaşmada da süre alamadı.

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Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Büyük umutlarla gelmişti, maça çıkamadan gidiyor - Resim: 7

KOCAELİSPOR DEVREYE GİRDİ

Fanatik'in haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, ara transfer döneminde Mimovic'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

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Fenerbahçe'de ayrılık kararı: Büyük umutlarla gelmişti, maça çıkamadan gidiyor - Resim: 8

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Sırp futbolcunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerinde 2,7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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