Trendyol Süper Lig'de sezonun tek namağlup takımı olan Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Alanya'ya gidiyor. Sarı-lacivertli ekibin yöneticileri Maestro ve Ümit Akdağ için ısrarcı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş, bugün Alanyaspor Başkanı ve teknik direktörünün de katılacağı, oyuncular Maestro ve Ümit Akdağ’ın da yer alacağı bir toplantıda resmi görüşme gerçekleştirecek. İki oyuncu adına yaz transfer dönemi için resmi teklif sunulacak.

22 yaşındaki iki futbolcu, gösterdikleri performansla dev takımların radarına girmeyi başardı. Fenerbahçe yönetimi ise transferi sezon sonu tamamlamayı planlıyor.

MAESTO PERFORMANS

Ülkemize Adana Demirspor formasıyla giriş yapan genç orta saha, kısa sürede dev takımların radarına girdi. Sezon başında Alanyaspor'a transfer olan Maestro, dinamizmi ve gücüyle dikkat çekiyor.

ÜMİT AKDAĞ'IN KARNESİ

22 yaşındaki Ümit Akdağ, bu sezon Alanyaspor formasıyla göz doldurdu; çıktığı 20 maçta takımına 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.