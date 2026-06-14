Fenerbahçe üç ismi satıp kasayı dolduracak: 45 milyon Euro hedefi

OOSTERWOLDE AVRUPA YOLCUSU MU?

Kariyerine Avrupa'nın önde gelen liglerinde devam etmek isteyen Jayden Oosterwolde için Roma, Villarreal ve Celta Vigo'nun devrede olduğu öne sürüldü.

Posta'nın haberine göre; Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacı için 25 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünmediği belirtildi.