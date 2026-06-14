Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de ilk etapta üç isimle yolların ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe üç ismi satıp kasayı dolduracak: 45 milyon Euro hedefi
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de üç yıldız futbolcunun ayrılığı gündemde. Sarı-lacivertli yönetim, olası satışlardan toplam 45 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor.Furkan Çelik
OOSTERWOLDE AVRUPA YOLCUSU MU?
Kariyerine Avrupa'nın önde gelen liglerinde devam etmek isteyen Jayden Oosterwolde için Roma, Villarreal ve Celta Vigo'nun devrede olduğu öne sürüldü.
Posta'nın haberine göre; Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacı için 25 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünmediği belirtildi.
FRED'E BREZİLYA'DAN TALİPLER VAR
Takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Fred'e ülkesinden çeşitli kulüplerin ilgi gösterdiği öğrenildi.
Sarı-lacivertli yönetimin, tecrübeli orta saha oyuncusunun satışından yaklaşık 5 milyon euro gelir beklediği ifade edildi.
ARCHIE BROWN'A PREMIER LİG KANCASI
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Archie Brown'un adı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile anılıyor.
24 yaşındaki futbolcuya ciddi ilgi olduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde 15 milyon euro bonservis talep edeceği öne sürüldü.
YÖNETİMİN HEDEFİ 45 MİLYON EURO
Oosterwolde, Fred ve Archie Brown'un satışları gerçekleşirse Fenerbahçe kasasına önemli bir gelir girecek.
Sarı-lacivertlilerin üç oyuncudan toplam 45 milyon euro bonservis elde etmeyi planladığı iddia edildi.
TRANSFER BÜTÇESİ AYRILIKLARA BAĞLI
Fenerbahçe yönetimi bir yandan yeni transferler için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan olası oyuncu satışlarından elde edilecek geliri kadro yapılanmasında kullanmayı hedefliyor.
Önümüzdeki günlerde üç futbolcunun geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.