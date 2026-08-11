Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe Sturm Graz'ı eledi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe Sturm Graz'ı eledi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte Türkiye'nin son durumu...

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Fenerbahçe Sturm Graz'ı eledi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 1

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına bir adım daha yaklaştı.

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Fenerbahçe Sturm Graz'ı eledi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 2

Şampiyonlar Ligi yolunda ilk olarak Gornik Zabrze'yi saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Sturm Graz engelini de geçerek play-off turuna yükseldi.

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Fenerbahçe Sturm Graz'ı eledi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 3

Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmayı Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 kazanan Fenerbahçe, Avusturya'daki rövanşa önemli bir avantajla çıktı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gol, 66. dakikada Anderson Talisca'nın penaltısından geldi.

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Fenerbahçe Sturm Graz'ı eledi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 4

Sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki galibiyeti UEFA ülke puanına da katkı sağlarken sıralamadaki son durum merak konusu oldu.

İşte güncel tablo:

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Fenerbahçe Sturm Graz'ı eledi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 5

1- İngiltere: 98.519 puan

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Fenerbahçe Sturm Graz'ı eledi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi - Resim: 6

2- İtalya: 84.232 puan

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3- İspanya: 78.618 puan

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4- Almanya: 76.688 puan

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5- Fransa: 65.082 puan

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6- Portekiz: 61.250 puan

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7- Belçika: 56.650 puan

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8- Hollanda: 49.729 puan

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9- Türkiye: 46.575 puan

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10- Polonya: 43.525 puan

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