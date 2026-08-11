Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına bir adım daha yaklaştı.
Fenerbahçe Sturm Graz'ı eledi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte Türkiye'nin son durumu...Furkan Çelik
Şampiyonlar Ligi yolunda ilk olarak Gornik Zabrze'yi saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, 3. eleme turunda Sturm Graz engelini de geçerek play-off turuna yükseldi.
Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmayı Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 kazanan Fenerbahçe, Avusturya'daki rövanşa önemli bir avantajla çıktı.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gol, 66. dakikada Anderson Talisca'nın penaltısından geldi.
Sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki galibiyeti UEFA ülke puanına da katkı sağlarken sıralamadaki son durum merak konusu oldu.
İşte güncel tablo:
1- İngiltere: 98.519 puan
2- İtalya: 84.232 puan
3- İspanya: 78.618 puan
4- Almanya: 76.688 puan
5- Fransa: 65.082 puan
6- Portekiz: 61.250 puan
7- Belçika: 56.650 puan
8- Hollanda: 49.729 puan
9- Türkiye: 46.575 puan
10- Polonya: 43.525 puan