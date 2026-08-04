Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı muhtemel 11'i

'HER MAÇ FİNAL HAVASINDA'

Can Bartu Tesislerimizde düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Sturm Graz maçı için şunları söyledi:

"Rakibimizle ilgili bir değerlendirme yapmak gerekirse, yarın iyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Rakibimizin gücünün bilincindeyiz. Biz de bunu bilerek takım halinde bir bütün olarak çok iyi hazırlandık. Genç ve koşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde her maç final havasında geçiyor. Her maç bir final havasında geçiyor. Yarın kendi evimizde, taraftarlarımızın bize vereceği destekle maçı kazanmak istiyoruz."