UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe ile Sturm Graz karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı sahasında konuk edecek.İşte Fenerbahçe-Sturm Graz maçının yayın bilgisi, muhtemel 11'i ve maç öncesi öne çıkan detayları...Furkan Çelik
TARAFTARA AÇIK ANTRENMAN MORAL OLDU
Zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de son antrenman Can Bartu Tesisleri'nde taraftara açık olarak gerçekleştirildi.
Sarı lacivertli taraftarların akın ettiği antrenmanda güzel görüntüler ortaya çıkarken futbolcular moral depoladı.
AZİZ YILDIRIM YALNIZ BIRAKMADI
Antrenmanda Başkan Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri de takımı yalnız bırakmadı.
Maç öncesi Fenerbahçe'de tarafların da katılımıyla birlik beraberlik ruhu ön plana çıktı.
'HER MAÇ FİNAL HAVASINDA'
Can Bartu Tesislerimizde düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Sturm Graz maçı için şunları söyledi:
"Rakibimizle ilgili bir değerlendirme yapmak gerekirse, yarın iyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Rakibimizin gücünün bilincindeyiz. Biz de bunu bilerek takım halinde bir bütün olarak çok iyi hazırlandık. Genç ve koşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde her maç final havasında geçiyor. Her maç bir final havasında geçiyor. Yarın kendi evimizde, taraftarlarımızın bize vereceği destekle maçı kazanmak istiyoruz."
'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ATMOSFER YAŞAMADIK'
Sturm Graz Teknik Direktörü Fabio Ingolitsch, karşılaşma öncesinde atmosferin takım için önemli bir sınav olacağını söyledi.
Genç teknik adam, "Her şeyi mümkün olduğunca normal tutmaya çalışıyoruz. Çok özel bir atmosferde oynayacağımızın farkındayız. Takımımdaki hiçbir oyuncu daha önce böyle bir atmosfer yaşamadı.Favori olmadığımızı biliyoruz ancak maça olabildiğince normal yaklaşacağız." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Sturm Graz maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21:00'de Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TV100 kanalında canlı yayınlanacak.
İNGİLİZ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
UEFA'nın görevlendirmesiyle Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki zorlu mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh düdük çalacak.
FENERBAHÇE 3. TURA NASIL GELDİ?
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi eledi.
İlk maçı İstanbul'da 1-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmandaki 1-1'lik beraberlikle adını bir üst tura yazdırdı.
STURM GRAZ NET SKORLARLA TURU GEÇTİ
Sturm Graz ise İskoç temsilcisi Hearts'ı iki maçta da mağlup ederek 3. eleme turuna yükseldi. Avusturya ekibi, rakibini sahasında 4-0, deplasmanda ise 2-0 yenmeyi başardı.
AVRUPA'DA 303. SINAV
Fenerbahçe, Sturm Graz karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 303. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 302 karşılaşmada 119 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşarken rakip fileleri 411 kez havalandırdı, kalesinde ise 424 gol gördü.
FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF TURUNDA MUHTEMEL RAKİBİ
Fenerbahçe'nin Sturm Graz engelini aşması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi de netleşti.
Sarı-lacivertliler, turu geçmesi durumunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Teknik direktör İsmail Kartal'ın Sturm Graz karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.