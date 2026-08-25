Fenerbahçe Oosterwolde'nin yerine 40 milyon Euro'luk stoperi istiyor

OOSTERWOLDE'NİN YERİ DOLDURULACAK

Hem stoperde hem de savunmanın solunda görev yapabilen Oosterwolde'nin ayrılığının ardından yönetimin vakit kaybetmeden alternatif isimlere yöneldiği belirtildi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da savunma rotasyonuna yeni bir oyuncu istediği ve yönetime transfer listesi sunduğu öne sürüldü.