Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe Oosterwolde'nin yerine 40 milyon Euro'luk stoperi istiyor

Fenerbahçe Oosterwolde'nin yerine 40 milyon Euro'luk stoperi istiyor

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin ayrılığının ardından savunma hattı için çalışmalar hız kazandı. İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerin Premier Lig'den 40 milyon euro piyasa değerine sahip genç bir stoperi gündemine aldığı öne sürüldü.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Fenerbahçe Oosterwolde'nin yerine 40 milyon Euro'luk stoperi istiyor - Resim: 1

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Vedat Muriqi, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda eksik bölgeler için çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe Oosterwolde'nin yerine 40 milyon Euro'luk stoperi istiyor - Resim: 2

SAVUNMAYA TRANSFER GÜNDEMDE

Fenerbahçe'de gelen oyuncular kadar takımdan ayrılan isimler de kadro planlamasını doğrudan etkiliyor.

Sarı-lacivertlilerde son olarak Jayden Oosterwolde ile yolların ayrılması, savunma hattında yeni bir transfer ihtiyacını beraberinde getirdi.

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Fenerbahçe Oosterwolde'nin yerine 40 milyon Euro'luk stoperi istiyor - Resim: 3

OOSTERWOLDE'NİN YERİ DOLDURULACAK

Hem stoperde hem de savunmanın solunda görev yapabilen Oosterwolde'nin ayrılığının ardından yönetimin vakit kaybetmeden alternatif isimlere yöneldiği belirtildi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da savunma rotasyonuna yeni bir oyuncu istediği ve yönetime transfer listesi sunduğu öne sürüldü.

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Fenerbahçe Oosterwolde'nin yerine 40 milyon Euro'luk stoperi istiyor - Resim: 4

ROTA PREMIER LİG

Sarı-lacivertlilerin aradığı savunmacı için rotasını İngiltere'ye çevirdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Premier Lig'in önde gelen ekiplerinden Arsenal'ın kadrosunda bulunan genç bir futbolcu için şartları araştırmaya başladığı belirtildi.

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Fenerbahçe Oosterwolde'nin yerine 40 milyon Euro'luk stoperi istiyor - Resim: 5

İSMAİL KARTAL BİZZAT İSTEDİ

Transferde gündeme gelen oyuncunun İsmail Kartal'ın hazırladığı listede bulunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe yönetiminin de deneyimli teknik adamın talebi doğrultusunda Arsenal cephesiyle yapılacak görüşmeler için harekete geçtiği öne sürüldü.

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Fenerbahçe Oosterwolde'nin yerine 40 milyon Euro'luk stoperi istiyor - Resim: 6

HEDEF CRISTHIAN MOSQUERA

Fenerbahçe'nin savunma için gündemine aldığı ismin Arsenal forması giyen Cristhian Mosquera olduğu iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki İspanyol stoperi Oosterwolde'nin ayrılığı sonrası savunma rotasyonuna eklemek istediği belirtildi.

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Fenerbahçe Oosterwolde'nin yerine 40 milyon Euro'luk stoperi istiyor - Resim: 7

ENERBAHÇE'NİN PLANI KİRALAMA

Fenerbahçe'nin piyasa değeri nedeniyle bonservisi yüksek seviyelerde bulunan Mosquera'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin Arsenal ile yapılacak görüşmelerin sonucuna göre transferdeki yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

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Fenerbahçe Oosterwolde'nin yerine 40 milyon Euro'luk stoperi istiyor - Resim: 8

SON SÖZ ARTETA'NIN

Arsenal cephesinin Mosquera konusunda henüz kesin bir karar vermediği öne sürüldü.

İngiliz kulübünün 22 yaşındaki savunmacının kiralanıp kiralanmayacağı konusunda kararı teknik direktör Mikel Arteta'ya bıraktığı belirtildi.

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Fenerbahçe Oosterwolde'nin yerine 40 milyon Euro'luk stoperi istiyor - Resim: 9

ARSENAL'DA 37 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonun başında Arsenal'a transfer olan Mosquera, ilk yılında önemli ölçüde forma şansı buldu.

Genç savunmacı Londra ekibinde 37 resmi karşılaşmada görev yaparak Arteta'nın savunma rotasyonunda kullandığı isimlerden biri oldu.

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Fenerbahçe Oosterwolde'nin yerine 40 milyon Euro'luk stoperi istiyor - Resim: 10

DEĞERİ 40 MİLYON EURO

İspanya Milli Takımı formasını da 2 kez giyen Cristhian Mosquera'nın güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

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