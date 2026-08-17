UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefleyen Fenerbahçe, play-off turunun ilk ayağında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin Lyon maçı muhtemel 11'i
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına bir adım uzaklıkta olan Fenerbahçe play-off turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon'u konuk ediyor. İşte Fenerbahçe-Lyon maçı öncesi tüm detaylar ve İsmail Kartal'ın sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11...Furkan Çelik
Eleme turlarında Gornik Zabrze ve Sturm Graz'ı saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek Fransa'daki rövanşa avantajlı gitmek istiyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 47. MAÇ
Fenerbahçe, Lyon karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 47. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler geride kalan 46 karşılaşmada 18 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 67 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 52 gol gördü.
FENERBAHÇE TURU GEÇERSE NE OLACAK?
Lyon engelini aşması halinde Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.
Sarı-lacivertlilerin play-off turunda elenmesi durumunda ise Avrupa macerası UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
TALISCA 5 MAÇTIR ATIYOR
Kritik karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin hücumdaki en formda isimlerinden biri Anderson Talisca.
Brezilyalı yıldız, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig'de forma giydiği 5 maçta da gol atmayı başardı.
Talisca'nın Lyon karşısında da İsmail Kartal'ın hücumdaki önemli kozlarından biri olması bekleniyor.
FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Olimpik Lyon karşılaşması 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de başlayacak.
Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek.
FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Fenerbahçe - Olimpik Lyon karşılaşması TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Mücadele aynı zamanda tabii dijital platformundan da canlı takip edilebilecek.
İSMAİL KARTAL'DAN TARAFTARA ÇAĞRI
Teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesindeki basın toplantısında Lyon'un Avrupa tecrübesine dikkat çekerken taraftar desteğinin önemini vurguladı:
"Rakibimize saygı duyuyoruz. Lyon, tecrübeli ve Avrupa'da daha önceki yıllarda mücadele etmiş bir takım olsa da biz de kendi saha ve seyircimizin önünde ikinci maç öncesi avantajlı çıkacak bir futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz."
Kartal, "Bu maçı yarın birlikte oynamamız gerekiyor. Maç başından sonuna kadar Fenerbahçemiz için hep birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
LUKAKU LYON MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku'nun karşılaşmaya ilk 11'de başlaması beklenmiyor.
Belçikalı golcünün yedek kulübesinde yer alacağı ve karşılaşmanın gidişatına göre İsmail Kartal tarafından oyuna dahil edilebileceği belirtiliyor.
FENERBAHÇE LYON'U HİÇ YENEMEDİ
İki takım daha önce Avrupa kupalarında 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünü Olimpik Lyon kazanırken, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
2001-2002 Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçı Lyon 1-0 ve 3-1 kazanırken, 2004-2005 sezonundaki karşılaşmalardan da Fransız ekibi 3-1 ve 4-2 galip ayrıldı.
Son randevu ise 23 Ocak 2025'te Kadıköy'de oynandı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Fenerbahçe böylece play-off turunun ilk maçında Lyon karşısındaki ilk galibiyetini almaya çalışacak.
AVRUPA'DA 305. SINAV
Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 305. maçını oynayacak.
Sarı-lacivertliler geride kalan 304 karşılaşmada 121 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe bu maçlarda 414 gol atarken kalesinde 424 gol gördü.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
İsmail Kartal'ın Olimpik Lyon karşısında sahaya sürmesi beklenen 11 şöyle:
Tarık, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Kerem, Talisca.