Fenerbahçe'nin Lyon maçı muhtemel 11'i

İSMAİL KARTAL'DAN TARAFTARA ÇAĞRI

Teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesindeki basın toplantısında Lyon'un Avrupa tecrübesine dikkat çekerken taraftar desteğinin önemini vurguladı:

"Rakibimize saygı duyuyoruz. Lyon, tecrübeli ve Avrupa'da daha önceki yıllarda mücadele etmiş bir takım olsa da biz de kendi saha ve seyircimizin önünde ikinci maç öncesi avantajlı çıkacak bir futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz."