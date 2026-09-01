Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz ziyaret... Lüks yatın sahibi bakın kim çıktı

Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz ziyaret... Lüks yatın sahibi bakın kim çıktı

Liverpool’un sahibi John W. Henry’nin 66 metrelik ödüllü lüks yatı Elysian, Bodrum’da görüntülendi. Henry’nin Türkiye’ye gelişi, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz ziyaret... Lüks yatın sahibi bakın kim çıktı - Resim: 1

Liverpool’un sahibi John W. Henry, Yunanistan’ın Santorini Adası’ndaki tatilinin ardından lüks yatının rotasını Türkiye’ye çevirdi.

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Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz ziyaret... Lüks yatın sahibi bakın kim çıktı - Resim: 2

Henry’nin ödüllü yatı Elysian, görkemli tasarımıyla dikkatleri üzerine çekerken Amerikalı iş insanının Türkiye’de ne kadar kalacağı merak konusu oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dört Kasım’da Fenerbahçe ile karşılaşacak Liverpool’un sahibi John W. Henry, Türkiye’ye geldi. Santorini’de tatil yapan Amerikalı iş insanının 66 metre uzunluğundaki lüks yatı Bodrum’da görüntülendi.

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Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz ziyaret... Lüks yatın sahibi bakın kim çıktı - Resim: 3

SANTORİNİ’DEN BODRUM’A GELDİ

Tatilini Yunanistan’da sürdüren Henry, rotasını Türkiye’ye çevirdi. 66 metrelik yatı önce Hisarönü Körfezi’ne, ardından Bodrum’a demir attı.

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Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz ziyaret... Lüks yatın sahibi bakın kim çıktı - Resim: 4

Henry’nin Türkiye ziyareti, Liverpool ile Fenerbahçe arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde dikkat çekti. İki takım, 4 Kasım’da İstanbul’da karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz ziyaret... Lüks yatın sahibi bakın kim çıktı - Resim: 5

İLGİ ODAĞI OLDU

John W. Henry’nin Bodrum kıyılarında görüntülenen Elysian isimli lüks yatı, tasarımıyla ilgi topladı. 66 metre uzunluğundaki yatın dış tasarımı, 2015 yılında ödüle layık görülmüştü.

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