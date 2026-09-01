Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz ziyaret... Lüks yatın sahibi bakın kim çıktı

Henry’nin ödüllü yatı Elysian, görkemli tasarımıyla dikkatleri üzerine çekerken Amerikalı iş insanının Türkiye’de ne kadar kalacağı merak konusu oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dört Kasım’da Fenerbahçe ile karşılaşacak Liverpool’un sahibi John W. Henry, Türkiye’ye geldi. Santorini’de tatil yapan Amerikalı iş insanının 66 metre uzunluğundaki lüks yatı Bodrum’da görüntülendi.