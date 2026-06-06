Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş aynı futbolcunun peşinde: Kolombiyalı yıldızı istiyorlar

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş aynı futbolcunun peşinde: Kolombiyalı yıldızı istiyorlar

Süper Lig’in üç büyük kulübü Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Bologna forması giyen Kolombiyalı savunmacı Jhon Lucumí için transfer yarışına girdi. İtalyan basını, 27 yaşındaki stoperin takımdan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğunu yazdı. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş aynı futbolcunun peşinde: Kolombiyalı yıldızı istiyorlar - Resim: 1

Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına hız verirken, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş aynı isme yöneldi.

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş aynı futbolcunun peşinde: Kolombiyalı yıldızı istiyorlar - Resim: 2

ÜÇ BÜYÜKLERDEN LUCUMI HAMLESİ

Sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertliler ve siyah-beyazlılar, Serie A ekiplerinden Bologna’nın Kolombiyalı savunmacısı Jhon Lucumí için transfer yarışına girdi.

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş aynı futbolcunun peşinde: Kolombiyalı yıldızı istiyorlar - Resim: 3

İtalyan basınından Il Resto del Carlino’nun haberine göre 27 yaşındaki stoper, kulübünün sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş aynı futbolcunun peşinde: Kolombiyalı yıldızı istiyorlar - Resim: 4

BOLOGNA TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ

Bologna’da yıllık net 800 bin euro kazanan Lucumí’ye kulübü 1.5 milyon euro seviyesine çıkan yeni bir teklif sunsa da oyuncunun bu rakamı yetersiz bulduğu aktarıldı.

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş aynı futbolcunun peşinde: Kolombiyalı yıldızı istiyorlar - Resim: 5

PREMIER LİG BEKLENTİSİ

Tecrübeli savunmacının, Premier Lig kulüplerinin sunduğu yaklaşık 3 milyon euro seviyesindeki maaş bandına ulaşmak istediği ifade ediliyor.

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş aynı futbolcunun peşinde: Kolombiyalı yıldızı istiyorlar - Resim: 6

BEŞİKTAŞ’TA TEKNİK BAĞLANTI

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü V. Italiano’nun, Lucumí’nin eski hocası olması siyah-beyazlıların transferde elini güçlendiren bir detay olarak öne çıktı.

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş aynı futbolcunun peşinde: Kolombiyalı yıldızı istiyorlar - Resim: 7

AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Geçtiğimiz yaz 30 milyon euroya yaklaşan teklifleri geri çeviren Bologna’nın, Beukema’nın Napoli’ye transferinin ardından savunmada yaşanacak kaybı telafi etmek istediği ancak Lucumí’nin net ayrılık tavrının süreci hızlandırdığı belirtildi.

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş aynı futbolcunun peşinde: Kolombiyalı yıldızı istiyorlar - Resim: 8

Kolombiyalı stoperin bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, İtalya dışından birçok kulübün de oyuncu için devrede olduğu kaydedildi.

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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş aynı futbolcunun peşinde: Kolombiyalı yıldızı istiyorlar - Resim: 9

SEZON KARNESİ

İstikrarlı performansıyla dikkat çeken savunmacı, bu sezon takımıyla 43 maça çıkarken, 1 gol attı; 1 kez de asist yaptı.

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