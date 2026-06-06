Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına hız verirken, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş aynı isme yöneldi.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş aynı futbolcunun peşinde: Kolombiyalı yıldızı istiyorlar
Süper Lig’in üç büyük kulübü Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Bologna forması giyen Kolombiyalı savunmacı Jhon Lucumí için transfer yarışına girdi. İtalyan basını, 27 yaşındaki stoperin takımdan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğunu yazdı. İşte detaylar...Alper Talha Şimşek
ÜÇ BÜYÜKLERDEN LUCUMI HAMLESİ
Sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertliler ve siyah-beyazlılar, Serie A ekiplerinden Bologna’nın Kolombiyalı savunmacısı Jhon Lucumí için transfer yarışına girdi.
İtalyan basınından Il Resto del Carlino’nun haberine göre 27 yaşındaki stoper, kulübünün sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.
BOLOGNA TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ
Bologna’da yıllık net 800 bin euro kazanan Lucumí’ye kulübü 1.5 milyon euro seviyesine çıkan yeni bir teklif sunsa da oyuncunun bu rakamı yetersiz bulduğu aktarıldı.
PREMIER LİG BEKLENTİSİ
Tecrübeli savunmacının, Premier Lig kulüplerinin sunduğu yaklaşık 3 milyon euro seviyesindeki maaş bandına ulaşmak istediği ifade ediliyor.
BEŞİKTAŞ’TA TEKNİK BAĞLANTI
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü V. Italiano’nun, Lucumí’nin eski hocası olması siyah-beyazlıların transferde elini güçlendiren bir detay olarak öne çıktı.
AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENİYOR
Geçtiğimiz yaz 30 milyon euroya yaklaşan teklifleri geri çeviren Bologna’nın, Beukema’nın Napoli’ye transferinin ardından savunmada yaşanacak kaybı telafi etmek istediği ancak Lucumí’nin net ayrılık tavrının süreci hızlandırdığı belirtildi.
Kolombiyalı stoperin bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, İtalya dışından birçok kulübün de oyuncu için devrede olduğu kaydedildi.
SEZON KARNESİ
İstikrarlı performansıyla dikkat çeken savunmacı, bu sezon takımıyla 43 maça çıkarken, 1 gol attı; 1 kez de asist yaptı.