Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi gemileri yaktı: Milli yıldızla anlaştı

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi gemileri yaktı: Milli yıldızla anlaştı

Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını sürdüren Hakan Safi, seçim sürecinde transfer çalışmalarını hızlandırdı. Daha önce Sporting forması giyen Luis Suarez için girişimlerde bulunan Safi'nin, bu kez milli futbolcunun transferinde önemli aşama kaydettiği öğrenildi.

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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi gemileri yaktı: Milli yıldızla anlaştı - Resim: 1

Yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Safi'nin, Fenerbahçe altyapısından yetişen milli stoper Merih Demiral ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi gemileri yaktı: Milli yıldızla anlaştı - Resim: 2

Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerde büyük ölçüde uzlaşı sağlanırken, tecrübeli savunmacının kariyerine yeniden Türkiye'de devam etmeye olumlu yaklaştığı ifade edildi.

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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi gemileri yaktı: Milli yıldızla anlaştı - Resim: 3

Halen Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'nin kadrosunda yer alan 28 yaşındaki oyuncunun, transferin gerçekleşebilmesi adına ücret beklentisinde indirime gitmeye hazır olduğu kaydedildi.

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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi gemileri yaktı: Milli yıldızla anlaştı - Resim: 4

Yıllık yaklaşık 12 milyon euro gelir elde eden Merih Demiral'ın, Fenerbahçe'ye imza atması halinde mevcut kazancının yaklaşık 5 milyon euroluk kısmından feragat edebileceği belirtildi.

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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi gemileri yaktı: Milli yıldızla anlaştı - Resim: 5

Hakan Safi'nin başkanlık görevine gelmesi durumunda, sarı-lacivertli kulübün Merih Demiral ile 3 yıllık sözleşme yapmayı planladığı öğrenildi.

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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi gemileri yaktı: Milli yıldızla anlaştı - Resim: 6

Al Ahli ile 2029 yılına kadar kontratı bulunan milli futbolcu, geride kalan sezonda 32 karşılaşmada görev aldı. Merih, bu süreçte 2 gol atarken 1 de asist üretti.

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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi gemileri yaktı: Milli yıldızla anlaştı - Resim: 7

Suudi Arabistan ekibi, deneyimli stoperi 2023 yılında Atalanta'dan 17 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.

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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi gemileri yaktı: Milli yıldızla anlaştı - Resim: 8

Transfermarkt verilerine göre Merih Demiral'ın güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

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Kaynak: Diğer
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