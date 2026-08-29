Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Fatih Tezcan isim verdi, AK Partilileri tehdit etti

Fatih Tezcan isim verdi, AK Partilileri tehdit etti

Fatih Tezcan isimli sosyal medya kullanıcısı bu kez AK Partili üst düzey isimleri hedef aldı. Erdoğan'ın X'teki paylaşım sayısını az bulduğunu söyleyen Tezcan isim vererek, "Size 3 gün veriyorum düzeltin. Yoksa sizi rezil edeceğim" dedi.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Fatih Tezcan isim verdi, AK Partilileri tehdit etti - Resim: 1

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Atatürk düşmanı olarak bilinen iktidara yakın sosyal medya fenomeni Fatih Tezcan bu kez kendi mahallesini hedef aldı.

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Fatih Tezcan isim verdi, AK Partilileri tehdit etti - Resim: 2

Tezcan, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Tanıtım Medya Başkanı Faruk Acar ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı isim vererek tehdit etti.

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Fatih Tezcan isim verdi, AK Partilileri tehdit etti - Resim: 3

Sosyal medya paylaşımında tehdit ifadeleri kullanan fenomen Fatih Tezcan, bu 3 ismi Erdoğan'ı "Sözleri paylaşılmayan bir lider gibi göstermekle" suçladı.

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Fatih Tezcan isim verdi, AK Partilileri tehdit etti - Resim: 4

Fatih Tezcan isimli sosyal medya fenomeninin paylaşımı şöyle:

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Fatih Tezcan isim verdi, AK Partilileri tehdit etti - Resim: 5

"SON UYARIMDIR!
ŞİMDİYE KADAR İSİM VERMEDEN ÇOK UYARDIM! ARTIK YETER!
1️⃣Cumhurbaşkanımızın paylaşımlarını RT yapmayan, alıntılamayan. paylaşmayan tüm
AK Parti Milletvekillerine ve Genel Merkeze söylüyorum!
SİZİ İSİM İSİM REZİL EDERİM!"

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Fatih Tezcan isim verdi, AK Partilileri tehdit etti - Resim: 6

"2️⃣ Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş
! NEDEN TEŞKİLATLARIN SOSYAL MEDYADA REİSE DESTEKLERİNİ SAĞLAMIYORSUN? İSRAİL LİDERİ’NİN “SAVAŞ SAHASI” DEDİĞİ MECRADA TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI’NIN RT SAYILARI UTANÇ VERİCİ! BUNDAN DAHA KRİTİK GÖREV NE OLABİLİR?"

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Fatih Tezcan isim verdi, AK Partilileri tehdit etti - Resim: 7

"3️⃣ Tanıtım Medya Başkanı Faruk Acar
Sen Reisi RT etmezsen kime ne diyeceğiz biz!"

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Fatih Tezcan isim verdi, AK Partilileri tehdit etti - Resim: 8

"4️⃣ İletişim Başkanı Burhanettin Duran,
NEDEN BU REZİLLİĞİ REİSE RAPORLAMIYORSUN? BİLSE İÇİNDEN GEÇER HERKESİN! BÖYLE BİR SALMIŞLIK REİSE İLETİLMEZ Mİ?!"

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Fatih Tezcan isim verdi, AK Partilileri tehdit etti - Resim: 9

"📌AÇIK AÇIK SÖYLÜYORUM!
HİÇKİMSE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I, SÖZLERİ PAYLAŞILMAYAN, DEĞERSİZ BİR LİDER KONUMUNDA GÖSTERME HAKKINA VE HADDİNE SAHİP DEĞİL!"

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Fatih Tezcan isim verdi, AK Partilileri tehdit etti - Resim: 10

FARKLI KIYASLARA VE DAHA AĞIR KONULARA GİRMEDEN SON KEZ UYARIYORUM!
O TELEFONLARINIZ REİSİ PAYLAŞMAYA YARAMIYORSA HİÇBİR İŞE YARAMIYORDUR! PROTESTO EDİLMENİZİ SAĞLAMAK ÜZERE PAYLAŞIRIM VE TÜM TÜRKİYE’DEN MİLYONLARCA KİŞİ TARAFINDAN KİLİTLENİRSİNİZ, BU ORGANİZASYONU BİZZAT YAPARIM!

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Fatih Tezcan isim verdi, AK Partilileri tehdit etti - Resim: 11

"ARANIZDAKİ TARTIŞMALAR, SAFLAŞMALAR BENİ HİÇ İLGİLENDİRMEZ!
BENİ REİSTEN BAŞKA HİÇBİR ŞEY VE HİÇKİMSE İLGİLENDİRMEZ!
SONRA UYARMADI DEMEYİN!"

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Fatih Tezcan isim verdi, AK Partilileri tehdit etti - Resim: 12

"BU SON UYARIM!
SOSYAL MEDYA YAPILANMANIZ İÇİN 3 GÜN VERİYORUM!"

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Fatih Tezcan isim verdi, AK Partilileri tehdit etti - Resim: 13

"1 EYLÜL’DEN İTİBAREN BAŞKAN ERDOĞAN’IN HER PAYLAŞIMI 10 BİNLERCE, BAZILARI 100 BİNLERCE PAYLAŞILACAK!
X’İN SANSÜRÜ VARSA DA UYARILMIŞ VE YÖNLENDİRİLMİŞ TEŞKİLATLA, ORGANİZASYONLA DELİNECEK!
KOLAY GELSİN!"

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Fatih Tezcan isim verdi, AK Partilileri tehdit etti - Resim: 14
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