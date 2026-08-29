Fatih Tezcan isim verdi, AK Partilileri tehdit etti

FARKLI KIYASLARA VE DAHA AĞIR KONULARA GİRMEDEN SON KEZ UYARIYORUM!

O TELEFONLARINIZ REİSİ PAYLAŞMAYA YARAMIYORSA HİÇBİR İŞE YARAMIYORDUR! PROTESTO EDİLMENİZİ SAĞLAMAK ÜZERE PAYLAŞIRIM VE TÜM TÜRKİYE’DEN MİLYONLARCA KİŞİ TARAFINDAN KİLİTLENİRSİNİZ, BU ORGANİZASYONU BİZZAT YAPARIM!